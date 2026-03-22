Военный рф застрелил сослуживца из-за хаоса на позициях - ГУР перехватило разговор
Киев • УНН
ГУР перехватило разговор оккупанта, который ликвидировал своего коллегу из-за хаоса на позициях. Захватчики не могут идентифицировать своих и стреляют в каждого.
Украинские разведчики перехватили разговор российских военных, в котором один из них сообщает о ликвидации человека, оказавшегося его сослуживцем. Инцидент произошел на фоне беспорядка и отсутствия координации между подразделениями оккупантов. Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает УНН.
Военная разведка Украины перехватила разговор захватчиков, где один из боевиков отчитывается о ликвидации "гостя", который оказался его сослуживцем. На позициях врага царит такой хаос и страх, что россияне готовы стрелять в каждого, кто приближается.
Ко мне только что зашел гость, пришлось его убить
Из-за отсутствия надлежащей связи между подразделениями военные не могут идентифицировать своих и воспринимают любое движение как угрозу.
Какой позывной и откуда, кто это?
Вообще, он ни слова, ни полслова, просто подкрался ко мне, я его убил
ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.