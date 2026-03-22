Иран открыл Ормузский пролив для прохода кораблей, но есть исключения
09:01 • 35619 просмотра
Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая
22 марта, 02:48 • 38719 просмотра
Трамп заявил, что США "стерли Иран с карты мира", и поставил дедлайн на открытие Ормузского пролива
21 марта, 12:15 • 54279 просмотра
россия хотела инсценировать покушение на Орбана перед выборами в Венгрии - WP
Эксклюзив
21 марта, 08:53 • 69328 просмотра
Почему Китай до сих пор не рискует атаковать Тайвань
21 марта, 00:55 • 63356 просмотра
Кремль готовит масштабные репрессии после окончания войны в Украине - Reuters
Эксклюзив
20 марта, 17:00 • 76891 просмотра
Как украинцы находят счастье во время большой войны: цифры, факты и советы психотерапевта
Эксклюзив
20 марта, 15:55 • 109930 просмотра
"Мы не могли поверить своим глазам" - украинские военные на Ближнем Востоке об американской обороне
Эксклюзив
20 марта, 14:50 • 50234 просмотра
Первая фаза весенне-летнего наступления рф провалилась – что будет дальше
20 марта, 13:46 • 46630 просмотра
На Ближний Восток отправили уже 228 украинских специалистов - Зеленский
Военный рф застрелил сослуживца из-за хаоса на позициях - ГУР перехватило разговор

Киев • УНН

 • 580 просмотра

ГУР перехватило разговор оккупанта, который ликвидировал своего коллегу из-за хаоса на позициях. Захватчики не могут идентифицировать своих и стреляют в каждого.

Украинские разведчики перехватили разговор российских военных, в котором один из них сообщает о ликвидации человека, оказавшегося его сослуживцем. Инцидент произошел на фоне беспорядка и отсутствия координации между подразделениями оккупантов. Об этом сообщает ГУР МО Украины, передает УНН.

Подробности

Военная разведка Украины перехватила разговор захватчиков, где один из боевиков отчитывается о ликвидации "гостя", который оказался его сослуживцем. На позициях врага царит такой хаос и страх, что россияне готовы стрелять в каждого, кто приближается.

Ко мне только что зашел гость, пришлось его убить

- оказалось, что это наш - рассказал оккупант товарищу.

Из-за отсутствия надлежащей связи между подразделениями военные не могут идентифицировать своих и воспринимают любое движение как угрозу.

Какой позывной и откуда, кто это?

- спрашивает по рации один из оккупантов.

Вообще, он ни слова, ни полслова, просто подкрался ко мне, я его убил

- отвечает другой оккупант.

Напомним

ГУР обнародовало перехваченный разговор, свидетельствующий о критическом морально-психологическом состоянии в подразделениях российской армии. Командир угрожает подчиненным расправой за отказ идти в атаку.

Алла Киосак

Война в Украине
Главное управление разведки Украины