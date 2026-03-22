Військовий рф застрелив товариша по службі через хаос на позиціях - ГУР перехопило розмову
Київ • УНН
ГУР перехопило розмову окупанта, який ліквідував свого колегу через хаос на позиціях. Загарбники не можуть ідентифікувати своїх і стріляють у кожного.
Українські розвідники перехопили розмову російських військових, у якій один із них повідомляє про ліквідацію людини, що виявилася його товаришем по службі. Інцидент стався на тлі безладу та відсутності координації між підрозділами окупантів. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.
Деталі
Воєнна розвідка України перехопила розмову загарбників, де один із бойовиків звітує про ліквідацію "гостя", який виявився його товаришем по службі. На позиціях ворога панує такий хаос і страх, що росіяни готові стріляти в кожного, хто наближається.
До мене щойно завітав гість, довелося його вбити
Через відсутність належного зв’язку між підрозділами військові не можуть ідентифікувати своїх і сприймають будь-який рух як загрозу.
Який позивний і звідки, хто це?
Взагалі, він ні слова, ні півслова, просто підкрався до мене, я його вбив
ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.