Військовий рф застрелив товариша по службі через хаос на позиціях - ГУР перехопило розмову

$43.9650.50
ukenru
Ексклюзив
15:40 • 1450 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
13:24 • 27307 перегляди
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
22 березня, 09:01 • 50827 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
22 березня, 02:48 • 46101 перегляди
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
21 березня, 12:15 • 61278 перегляди
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 74582 перегляди
Чому Китай досі не ризикує атакувати Тайвань
21 березня, 00:55 • 65204 перегляди
кремль готує масштабні репресії після закінчення війни в Україні - Reuters
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 78046 перегляди
Як українці знаходять щастя під час великої війни: цифри, факти і поради психотерапевтки
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 116308 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 14:50 • 50508 перегляди
Перша фаза весняно-літнього наступу рф провалилась - що буде далі
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Окупанти перетворюють коледжі ТОТ Донеччини на "відстійники" для російських бойовиків - ЦНСPhoto22 березня, 06:03 • 15598 перегляди
Атака рф 22 березня - провідниця загинула під час евакуації на Одеській залізниці22 березня, 07:44 • 21286 перегляди
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - АндрющенкоPhoto22 березня, 09:26 • 20215 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto10:04 • 33359 перегляди
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ10:13 • 10995 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 50827 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 48875 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 46836 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 116308 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 72830 перегляди
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 25157 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 29207 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 28899 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 32153 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 29907 перегляди
Військовий рф застрелив товариша по службі через хаос на позиціях - ГУР перехопило розмову

Київ • УНН

 • 2910 перегляди

ГУР перехопило розмову окупанта, який ліквідував свого колегу через хаос на позиціях. Загарбники не можуть ідентифікувати своїх і стріляють у кожного.

Військовий рф застрелив товариша по службі через хаос на позиціях - ГУР перехопило розмову

Українські розвідники перехопили розмову російських військових, у якій один із них повідомляє про ліквідацію людини, що виявилася його товаришем по службі. Інцидент стався на тлі безладу та відсутності координації між підрозділами окупантів. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.

Деталі

Воєнна розвідка України перехопила розмову загарбників, де один із бойовиків звітує про ліквідацію "гостя", який виявився його товаришем по службі. На позиціях ворога панує такий хаос і страх, що росіяни готові стріляти в кожного, хто наближається.

До мене щойно завітав гість, довелося його вбити

- виявилося, що це наш - розповів окупант товаришу.

Через відсутність належного зв’язку між підрозділами військові не можуть ідентифікувати своїх і сприймають будь-який рух як загрозу.

Який позивний і звідки, хто це?

- запитує по рації один з окупантів.

Взагалі, він ні слова, ні півслова, просто підкрався до мене, я його вбив

- відповідає інший окупант.

Нагадаємо

ГУР оприлюднило перехоплену розмову, яка свідчить про критичний морально-психологічний стан у підрозділах російської армії. Командир погрожує підлеглим розправою за відмову йти в атаку.

Алла Кіосак

Війна в Україні
Війна в Україні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України