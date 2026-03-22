Військовий рф застрелив товариша по службі через хаос на позиціях - ГУР перехопило розмову

Українські розвідники перехопили розмову російських військових, у якій один із них повідомляє про ліквідацію людини, що виявилася його товаришем по службі. Інцидент стався на тлі безладу та відсутності координації між підрозділами окупантів. Про це повідомляє ГУР МО України, передає УНН.

Воєнна розвідка України перехопила розмову загарбників, де один із бойовиків звітує про ліквідацію "гостя", який виявився його товаришем по службі. На позиціях ворога панує такий хаос і страх, що росіяни готові стріляти в кожного, хто наближається.

- виявилося, що це наш - розповів окупант товаришу.

До мене щойно завітав гість, довелося його вбити

Через відсутність належного зв’язку між підрозділами військові не можуть ідентифікувати своїх і сприймають будь-який рух як загрозу.

Який позивний і звідки, хто це?