14:44 • 3688 просмотра
Украина планирует "в ближайшее время" передать США 20-пунктный документ после мирных переговоров с командой Трампа и европейцами - Зеленский
Эксклюзив
14:20 • 11150 просмотра
"Дело Odrex" на повестке дня: в Верховной Раде инициируют заседание профильного комитета с участием Минздрава
Эксклюзив
13:11 • 14400 просмотра
В Bring Kids Back UA рассказали о том, как происходит реинтеграция детей, возвращенных после похищения РФ
12:48 • 16097 просмотра
"Фиксируем, что Китай предпринимает шаги по активизации сотрудничества с рф": Зеленский получил отчет руководителя СВР и дал поручения
11:35 • 16255 просмотра
Нападки Трампа заставляют Европу ускориться с "постамериканскими" оборонными планами - Politico
11:00 • 14189 просмотра
Оборона Покровска продолжается, контролируется почти 13 кв. км на севере города - группировка "Восток"
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 24939 просмотра
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 08:28 • 17132 просмотра
Дети не должны страдать, чтобы кто-то на этом зарабатывал: правозащитница поддержала инициативу Генпрокурора Кравченко о масштабной проверке детдомов
9 декабря, 20:28 • 27564 просмотра
Зеленский заявил, что у Украины нет сил вернуть Крым, а США и несколько других стран не видят государство в НАТО
9 декабря, 20:14 • 42457 просмотра
Украина готова провести выборы, но есть два вопроса по этому поводу - Зеленский
Права животных - не дискуссия, а данность: какова ситуация в Украине
Эксклюзив
10 декабря, 09:54 • 24936 просмотра
Международный день прав человека: какова ситуация с правами человека в Украине и мире10 декабря, 05:30 • 39737 просмотра
Стоимость рождественского стола 2025 года достигнет 1374 грн: самое дорогое блюдо - жареная рыба9 декабря, 15:34 • 73667 просмотра
Военный грузовик врезался в забор на Волыни, водитель погиб

Киев • УНН

 • 38 просмотра

На Волыни военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома, 56-летний водитель погиб на месте. ГБР выясняет обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 10 декабря в селе Сокиричи.

Военный грузовик врезался в забор на Волыни, водитель погиб

На Волыни военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома, 56-летний водитель – военный погиб на месте происшествия. Обстоятельства смертельного ДТП выясняют в ГБР, передает УНН.

Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, 10 декабря, в пределах населенного пункта села Сокиричи. Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель – военный погиб на месте происшествия

- говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что около 09:00 военнослужащий Национальной гвардии Украины, двигаясь в направлении города Киверцы Луцкого района, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором частного домовладения.

В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибленно-рваной раны правой голени.

Смертельное ДТП в Киеве: военный служебный автомобиль врезался в полицейских08.09.25, 11:52 • 12673 просмотра

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники ГБР проводят комплекс необходимых следственных действий: осмотр места происшествия, опрос свидетелей, изъятие вещественных доказательств.

ДТП с пассажирским и военным автобусами: стали известны детали происшествия26.10.25, 12:52 • 48865 просмотров

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Село
Техника
Дорожно-транспортное происшествие
Национальная гвардия Украины
Украина