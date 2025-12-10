Военный грузовик врезался в забор на Волыни, водитель погиб
Киев • УНН
На Волыни военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома, 56-летний водитель погиб на месте. ГБР выясняет обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего 10 декабря в селе Сокиричи.
Сотрудники ГБР выясняют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего сегодня, 10 декабря, в пределах населенного пункта села Сокиричи. Военный грузовик въехал в бетонный забор частного дома. 56-летний водитель – военный погиб на месте происшествия
Предварительно установлено, что около 09:00 военнослужащий Национальной гвардии Украины, двигаясь в направлении города Киверцы Луцкого района, не справился с управлением и выехал на левую обочину, где столкнулся с бетонным забором частного домовладения.
В результате удара водитель погиб сразу, а пассажир получил травмы в виде ушибленно-рваной раны правой голени.
По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 415 Уголовного кодекса Украины — нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее потерпевшему средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Сотрудники ГБР проводят комплекс необходимых следственных действий: осмотр места происшествия, опрос свидетелей, изъятие вещественных доказательств.
