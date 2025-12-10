Військова вантажівка врізалася у паркан на Волині, водій загинув
Київ • УНН
На Волині військова вантажівка в'їхала у бетонний паркан приватного будинку, 56-річний водій загинув на місці. ДБР з'ясовує обставини смертельної ДТП, що сталася 10 грудня у селі Сокиричі.
На Волині військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку, 56-річний водій – військовий загинув на місці події. Обставини смертельної ДТП з'ясовують у ДБР, передає УНН.
Працівники ДБР з’ясовують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, що сталася сьогодні, 10 грудня, у межах населеного пункту села Сокиричі. Військова вантажівка в’їхала у бетонний паркан приватного будинку. 56-річний водій – військовий загинув на місці події
Попередньо встановлено, що близько 09:00 військовослужбовець Національної гвардії України, рухаючись у напрямку міста Ківерці Луцького району, не впорався з керуванням і виїхав на ліве узбіччя, де зіткнувся з бетонним парканом приватного домоволодіння.
Внаслідок удару водій загинув одразу, а пасажир отримав травми у вигляді забійно-рваної рани правої гомілки.
ДТП зі смертельним наслідком у Києві: військове службове авто врізалось в поліцейських08.09.25, 11:52 • 12673 перегляди
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 415 Кримінального кодексу України — порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження чи загибель.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Працівники ДБР проводять комплекс необхідних слідчих дій: огляд місця події, опитування свідків, вилучення речових доказів.
ДТП з пасажирським та військовим автобусами: стали відомі деталі події26.10.25, 12:52 • 48865 переглядiв