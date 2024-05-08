Военные учения Польши, США и стран Балтии Astral Knight-24 стартовали

Начались многонациональные учения военно-воздушных сил Польши, Соединенных Штатов и стран Балтии "Astral Knight-24 ("Звездный рыцарь-24"). Об этом сообщило в сети X Оперативное командование ВС Польши, передает УНН.

Детали

Главной целью учений является "расширение интеграции систем IAMD (интегрированная система противовоздушной и противоракетной обороны) и построение архитектуры управления и контроля в воздушной сфере.

Предполагается интеграция многонациональных сил и средств по сценариям реальных учений и виртуальной визуализации в режиме реального времени - FTX (Field Training Exercise) и LVC (Live Virtual Constructive).

В процессе планирования и выполнения задач ключевую роль играют офицеры 183-й группы авиационных операций (AOG) и Центра воздушных операций - командование авиационного компонента (COP-DKP). Они систематически осуществляют мероприятия по интеграции взаимодополняющих элементов, усилению оперативных возможностей и укреплению межличностных связей персонала.

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