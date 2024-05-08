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Військові навчання Польщі, США та країн Балтії Astral Knight-24 стартували

Військові навчання Польщі, США та країн Балтії Astral Knight-24 стартували

Київ • УНН

 • 134312 перегляди

Розпочалися багатонаціональні військово-повітряні навчання Astral Knight-24 за участю Польщі, США та країн Балтії, спрямовані на розширення інтеграції систем протиповітряної і протиракетної оборони та розбудову архітектури командування і управління в повітряному просторі.

Розпочалися багатонаціональні навчання військово-повітряних сил Польщі, Сполучених Штатів та країн Балтії "Astral Knight-24 ("Зоряний лицар-24"). Про це повідомило в мережі X Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Деталі

Головною метою навчань є "розширення інтеграції систем IAMD (інтегрована система протиповітряної та протиракетної оборони) та побудова архітектури управління і контролю в повітряній сфері.

Передбачається інтеграція багатонаціональних сил і засобів за сценаріями реальних навчань і віртуальної візуалізації у режимі реального часу - FTX (Field Training Exercise) та LVC (Live Virtual Constructive).

У процесі планування та виконання завдань ключову роль відіграють офіцери 183-ї групи авіаційних операцій (AOG) та Центру повітряних операцій – командування авіаційного компонента (COP-DKP). Вони систематично здійснюють заходи щодо інтеграції взаємодоповнювальних елементів, посилення оперативних можливостей та зміцнення міжособистісних зв’язків персоналу.

Нацгвардія провела навчання з оборони Чорнобильської АЕС07.05.24, 23:05 • 28956 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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