Военные расходы во всем мире растут до рекордных 2443 миллиардов долларов - SIPRI

Общие мировые военные расходы увеличились почти на 7% по сравнению с 2022 годом и достигли 2443 миллиардов долларов. Тремя странами с самыми высокими военными расходами в прошлом году были Соединенные Штаты, Китай и Россия, передает УНН с ссылкой на Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

Детали

Агрессия РФ против Украины и другие вооруженные конфликты в мире приводят к тому, что военные расходы во всем мире растут до рекордного уровня - 2443 миллиарда долларов. По данным исследователей, это самый резкий годовой рост с 2009 г. 10 крупнейших расходов в 2023 г. возглавляли США, Китай и Россия, - эти страны значительно увеличили свои военные расходы, согласно новым данным SIPRI.

В частности указывается о росте военных расходов в пяти географических регионах, особенно значительный рост был зафиксирован в Европе, Азии и Океании и на Ближнем Востоке.

Беспрецедентный рост военных расходов является прямым ответом на глобальное ухудшение мира и безопасности - сказал Нань Тиан, старший научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI.

Военные расходы россии выросли на 24% до 109 миллиардов долларов в 2023 году, - это на 57% больше с 2014 года. В 2023 году военные расходы России составляли 16% от общих государственных расходов.

Военные расходы США выросли на 2,3% до 916 миллиардов долларов в 2023 году, что составляет 68% общих военных расходов НАТО. Соединенные Штаты остаются основным распорядителем средств НАТО, но европейские члены увеличивают долю. Совокупная доля европейских членов в НАТО в 2023 году составила 28 процентов, что является самым высоким показателем за десятилетие.

Рост военных расходов Китая: примерно 296 миллиардов долларов США выделил на свою армию Китай в 2023 году, что на 6,0 процентов больше, чем в 2022 году. Согласно выводам SIPRI, - это 29-й подряд рост военных расходов КНР в годовом исчислении. На Китай приходится половина общих военных расходов в регионе Азии и Океании. Несколько соседей связали увеличение собственных расходов с ростом военных расходов Китая.

Что касается Украины - согласно исследованию SIPRI, в 2023 году наше государство было восьмым по объему расходов после резкого роста расходов на 51% до 64,8 миллиарда долларов. Военная нагрузка в 37% составляет 58% общих государственных расходов, пишут исследователи.

Военные расходы Украины в 2023 году составляли 59 процентов от российских. Однако в течение года Украина также получила не менее $35 млрд военной помощи, в том числе $25,4 млрд от США. В совокупности эта помощь и собственные военные расходы Украины составляли примерно 91 процент российских расходов.

Напомним,

УНН ранее передавал, что США могут начать отправку Украине военной техники, в частности дальнобойных ракет ATACMS.

По словам премьер-министра Дании Метте Фредериксен, Европа должна увеличить финансирование обороны и безопасности путем сокращения расходов на социальное обеспечение и снижения налогов.

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