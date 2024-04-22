Угрозы наступления на Киев нет - глава ГУР

Нового наступления российских войск на Киев не ожидается. По состоянию на сейчас - угрозы абсолютно нет, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью ВВС, передает УНН.

Буданов ответил, что "безосновательно" говорить о вероятном втором наступлении на Киев.

На вопрос, не изменилась ли ситуация, глава ГУР ответил: "Не изменилась, абсолютно".

Буданов также повторил, что угрозы "по состоянию на сейчас - абсолютно нет".

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Также Кирилл Буданов сообщил, что украинцев ждет достаточно тяжелая, по оценке ГУР, ситуация с середины мая.

Президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News заявил, что россия намерена до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но украинские защитники рассчитывают выстоять и отразить наступление врага.