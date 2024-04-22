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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Угрозы наступления на Киев нет - глава ГУР

Угрозы наступления на Киев нет - глава ГУР

Киев  •  УНН

22 апреля 2024, 06:29  •  2632 просмотра

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Угрозы нового российского наступления на Киев нет, уверяет руководитель Главного управления разведки министерства обороны Украины.

Нового наступления российских войск на Киев не ожидается. По состоянию на сейчас - угрозы абсолютно нет, заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов в интервью ВВС, передает УНН. 

Буданов ответил, что "безосновательно" говорить о вероятном втором наступлении на Киев.  

На вопрос, не изменилась ли ситуация, глава ГУР ответил: "Не изменилась, абсолютно".

Буданов также повторил, что угрозы "по состоянию на сейчас - абсолютно нет".

Дополнение

Также Кирилл Буданов сообщил, что украинцев ждет достаточно тяжелая, по оценке ГУР, ситуация с середины мая.

Президент Владимир Зеленский в интервью для NBC News заявил, что россия намерена до 9 мая захватить Часов Яр в Донецкой области, но украинские защитники рассчитывают выстоять и отразить наступление врага.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ВойнаКиев
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГлавное управление разведки Украины
chasiv-yarЧасов Яр
kyrylo-budanovКирилл Буданов
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
kievКиев
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