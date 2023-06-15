Вода на Херсонщине отступает: за ночь уровень подтопления упал до двух метров
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Подтопление в Херсонской области после повышения уровня воды из-за подрыва Каховской ГЭС на сегодняшнее утро упало до отметки в около два метра, сообщил в четверг глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.
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"Сейчас вода находится на отметке 2,04 м, подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 - правобережье, 17 - временно оккупированный левый берег", - сказал Прокудин в видеообращении.
Детали
По его словам, площадь подтопленных с/х угодий уменьшилась на деоккупированных территориях на 600 га.
"По состоянию на утро на правобережье под водой остается 1923 дома - это на 150 меньше, чем вчера вечером", - сказал глава ОВА.
С правобережья, по его словам, эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей и 80 маломобильных лиц.
"Эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В настоящее время случаев инфекционных заболеваний не выявлено", - отметил Прокудин.
По его словам, специалисты продолжают мониторить ситуацию.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.