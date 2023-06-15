Вода на Херсонщине отступает: за ночь уровень подтопления упал до двух метров

Цитата

"Сейчас вода находится на отметке 2,04 м, подтопленными остаются 44 населенных пункта: 27 - правобережье, 17 - временно оккупированный левый берег", - сказал Прокудин в видеообращении.

Детали

По его словам, площадь подтопленных с/х угодий уменьшилась на деоккупированных территориях на 600 га.

"По состоянию на утро на правобережье под водой остается 1923 дома - это на 150 меньше, чем вчера вечером", - сказал глава ОВА.

С правобережья, по его словам, эвакуировали 2782 человека, из них 309 детей и 80 маломобильных лиц.

"Эпидемиологическая ситуация в области стабильная. В настоящее время случаев инфекционных заболеваний не выявлено", - отметил Прокудин.

По его словам, специалисты продолжают мониторить ситуацию.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.