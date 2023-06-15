Вода на Херсонщині відступає: за ніч рівень підтоплення впав до двох метрів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Підтоплення у Херсонській області після підвищення рівня води через підрив Каховської ГЕС на сьогоднішній ранок впало до позначки у близько два метри, повідомив у четвер голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"Зараз вода знаходиться на позначці 2,04 м, підтопленими залишаються 44 населені пункти: 27 - правобережжя, 17 - тимчасово окупований лівий берег", - сказав Прокудін у відеозверненні.
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З його слів, площа підтоплених с/г угідь зменшилася на деокупованих територіях на 600 га.
"Станом на ранок на правобережжі під водою залишається 1923 будинки - це на 150 менше, ніж вчора ввечері", - сказав голова ОВА.
З правобережжя, з його слів, евакуювали 2782 людини, з них 309 дітей та 80 маломобільних осіб.
"Епідеміологічна ситуація в області стабільна. Нині випадків інфекційних захворювань не виявлено", - зазначив Прокудін.
За його словами, фахівці продовжують моніторити ситуацію.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.