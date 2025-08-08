Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
Киев • УНН
До нового учебного года меньше месяца, поэтому УНН решил собрать ориентировочные цены на базовый канцелярский набор школьника в 2025 году.
Цены на канцелярские товары зависят от области, бренда и магазина. В соседних магазинах стоимость школьных принадлежностей может отличаться. УНН проанализировал стоимость минимального набора школьника на основе сайта одного из известных торговых центров в Украине. По состоянию на 7 августа на сайте действуют акции, поэтому стоимость некоторых товаров указана со скидкой.
Школьные канцтовары
Стоимость школьных канцтоваров:
⦁ дневник с твердой обложкой - от 42 грн до 508,20 грн;
⦁ дневник с мягкой обложкой - от 24 грн до 443,34 грн;
⦁ пенал - от 15 грн до 2 950 грн;
⦁ тетради на 12 листов - от 2 грн до 30 грн;
⦁ набор (5 шт) тетрадей на 12 листов - от 38 грн до 138,20 грн;
⦁ тетради на 18 листов - от 5,60 грн до 28 грн;
⦁ набор (5 шт) тетрадей на 18 листов - от 82 грн до 145 грн;
⦁ обложки для тетрадей (10 шт) - от 7,60 грн до 38 грн;
⦁ обложки для книг (10 шт) - от 10,90 грн до 193 грн;
⦁ набор ручек шариковых синих и цветных (10 шт) - от 30 грн до 196,30 грн;
⦁ набор чернографитных карандашей (12 шт) - от 3,10 грн до 1 840 грн;
⦁ набор цветных карандашей (12 шт) - от 16 грн до 933,30 грн;
⦁ наборы линеек - от 21,50 грн до 743,70 грн;
⦁ циркуль - от 16,10 грн до 1 144 грн;
⦁ точилка (точилка для карандашей) - от 2,90 грн до 519,30 грн;
⦁ ластик для карандашей - от 3,50 грн до 99 грн;
⦁ корректор - от 9,90 грн до 181 грн.
Всего минимальный набор, учитывая самые низкие цены, обойдется ориентировочно в 322 грн.
Стоимость рюкзаков и сумок для обуви
Рюкзаки школьные:
- рюкзак с ортопедической спинкой - от 199 грн до 6 409 грн. Ориентировочная средняя стоимость 3 328 грн;
- рюкзак с анатомической спинкой - от 299 грн до 4 410 грн. Ориентировочная средняя стоимость 2 666 грн.
Сумки для обуви:
⦁ от 30 грн до 1 074 грн.
Дополнительные расходы
Родителям придется приобрести дополнительные канцтовары в зависимости от класса, в котором учится ребенок. Например, для учеников младших классов, в частности, нужен:
⦁ альбом для рисования;
⦁ цветная бумага, ножницы;
⦁ клей;
⦁ пластилин;
⦁ краски и кисточки.
Для старшеклассников необходимы атласы, контурные карты, специальные тетради, комплекты для НМТ.
Дополнение
Кабмин запустил выплату 5 тыс. грн по услуге "Пакет школьника".
Родители школьников смогут получить денежную помощь на специальную виртуальную карточку в "Дії" после зачисления ребенка в школу. Средства можно будет потратить исключительно на детские товары в официально определенных магазинах. Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрена альтернатива через Пенсионный фонд.