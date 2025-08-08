$41.610.07
48.290.19
ukenru
06:06 • 5512 просмотра
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году
04:04 • 14877 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки
7 августа, 21:06 • 17621 просмотра
Путин не должен встречаться с Зеленским до нашей встречи - Трамп
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 69218 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 14:11 • 57804 просмотра
"Антигосударственное решение": в Комитете ВРУ по вопросам нацбезопасности призвали отменить передачу Госавиаслужбой полномочий по Ми-8 иностранной компании
Эксклюзив
7 августа, 12:15 • 119000 просмотра
Введение акциза на газированные напитки: цены могут вырасти на 10-20%
Эксклюзив
7 августа, 11:55 • 113973 просмотра
Не нашли или не искали? Полиция подтвердила, что закрыла дело против главного юриста НБУ Зимы
Эксклюзив
7 августа, 09:40 • 96886 просмотра
Рынок новостроек в Украине в 2025: как война изменила карту строительства
7 августа, 09:15 • 146702 просмотра
ТЦК обяжут носить бодикамеры с 1 сентября - Минобороны
Эксклюзив
7 августа, 08:14 • 75135 просмотра
Трехсторонняя встреча Зеленского, Трампа и Путина: политолог оценил вероятность проведения
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1м/с
58%
756мм
Популярные новости
Вражеский дрон атаковал Харьков: пожар на гражданском предприятии7 августа, 21:13 • 5378 просмотра
"Это зависит от Путина": Трамп ответил, действителен ли дедлайн по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной7 августа, 21:18 • 11137 просмотра
Российские СМИ сообщают о запуске FPV-дронов с автомобилей в нескольких областях РФ7 августа, 21:56 • 12272 просмотра
«Настоящая торговля детьми»: оккупанты создали онлайн-каталог украинских детей из Луганщины для усыновленияPhoto7 августа, 23:06 • 10693 просмотра
Первое проявление новой имперской политики кремля: в МИД сделали заявление к годовщине нападения рф на Грузию02:28 • 14425 просмотра
публикации
Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году06:06 • 5506 просмотра
Сегодня прощаются с Викторией Рощиной: детали дела погибшей в российском плену журналистки04:04 • 14874 просмотра
Вместо жизненно необходимых – аскорбинка: что не так со списком лекарств со скидкой 30%Photo
Эксклюзив
7 августа, 15:56 • 69218 просмотра
Стали известны претенденты на трофей лучшего молодого игрока года: кто в списке Photo7 августа, 13:59 • 82117 просмотра
Защита интересов фармгигантов вместо пациентов: как нардеп Кузьминых продвигает линию "Дарницы" под видом заботы об украинцахPhoto7 августа, 12:43 • 102328 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Александр Сырский
Руслан Стефанчук
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Израиль
Луганская область
Реклама
УНН Lite
Для быстрого перекуса: топ оригинальных бутербродов из разных уголков мираPhoto7 августа, 11:02 • 123768 просмотра
Netflix представил первую часть второго сезона «Уэнсдей»: больше тайн и семейных драм6 августа, 10:39 • 141050 просмотра
Звезда "Дома дракона" Мэтт Смит присоединяется к "Звездным войнам" - СМИ6 августа, 07:07 • 149409 просмотра
Рэпер Diddy обратился к Трампу за помилованием - СМИ6 августа, 05:58 • 140121 просмотра
Том Холланд показал первые кадры из нового фильма "Человек-паук: Новый день"Photo4 августа, 15:58 • 150228 просмотра
Актуальное
Нефть марки Brent
Шахед-136
ЧатГПТ
Беспилотный летательный аппарат
Пистолет

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году

Киев • УНН

 • 5524 просмотра

До нового учебного года меньше месяца, поэтому УНН решил собрать ориентировочные цены на базовый канцелярский набор школьника в 2025 году.

Во сколько обойдется собрать ребенка в школу: стоимость базового набора в 2025 году

Цены на канцелярские товары зависят от области, бренда и магазина. В соседних магазинах стоимость школьных принадлежностей может отличаться. УНН проанализировал стоимость минимального набора школьника на основе сайта одного из известных торговых центров в Украине. По состоянию на 7 августа на сайте действуют акции, поэтому стоимость некоторых товаров указана со скидкой.

Школьные канцтовары

Стоимость школьных канцтоваров:

⦁ дневник с твердой обложкой - от 42 грн до 508,20 грн;

⦁ дневник с мягкой обложкой - от 24 грн до 443,34 грн;

⦁ пенал - от 15 грн до 2 950 грн;

⦁ тетради на 12 листов - от 2 грн до 30 грн;

⦁ набор (5 шт) тетрадей на 12 листов - от 38 грн до 138,20 грн;

⦁ тетради на 18 листов - от 5,60 грн до 28 грн;

⦁ набор (5 шт) тетрадей на 18 листов - от 82 грн до 145 грн;

⦁ обложки для тетрадей (10 шт) - от 7,60 грн до 38 грн;

⦁ обложки для книг (10 шт) - от 10,90 грн до 193 грн;

⦁ набор ручек шариковых синих и цветных (10 шт) - от 30 грн до 196,30 грн;

⦁ набор чернографитных карандашей (12 шт) - от 3,10 грн до 1 840 грн;

⦁ набор цветных карандашей (12 шт) - от 16 грн до 933,30 грн;

⦁ наборы линеек - от 21,50 грн до 743,70 грн;

⦁ циркуль - от 16,10 грн до 1 144 грн;

⦁ точилка (точилка для карандашей) - от 2,90 грн до 519,30 грн;

⦁ ластик для карандашей - от 3,50 грн до 99 грн;

⦁ корректор - от 9,90 грн до 181 грн.

Всего минимальный набор, учитывая самые низкие цены, обойдется ориентировочно в 322 грн.

Стоимость рюкзаков и сумок для обуви

Рюкзаки школьные:

  • рюкзак с ортопедической спинкой - от 199 грн до 6 409 грн. Ориентировочная средняя стоимость 3 328 грн;
    • рюкзак с анатомической спинкой - от 299 грн до 4 410 грн. Ориентировочная средняя стоимость 2 666 грн.

      Сумки для обуви:

      ⦁ от 30 грн до 1 074 грн.

      Дополнительные расходы

      Родителям придется приобрести дополнительные канцтовары в зависимости от класса, в котором учится ребенок. Например, для учеников младших классов, в частности, нужен:

      ⦁ альбом для рисования;

      ⦁ цветная бумага, ножницы;

      ⦁ клей;

      ⦁ пластилин;

      ⦁ краски и кисточки.

      Для старшеклассников необходимы атласы, контурные карты, специальные тетради, комплекты для НМТ.

      Новый учебный год стартует для 3 млн детей: как школы готовятся к безопасному старту в условиях войны05.08.25, 15:52 • 2373 просмотра

      Дополнение

      Кабмин запустил выплату 5 тыс. грн по услуге "Пакет школьника".

      Родители школьников смогут получить денежную помощь на специальную виртуальную карточку в "Дії" после зачисления ребенка в школу. Средства можно будет потратить исключительно на детские товары в официально определенных магазинах. Для тех, кто не пользуется "Дією", предусмотрена альтернатива через Пенсионный фонд.

      Анна Мурашко

      ЭкономикапубликацииОбразованиеФинансы
      Пенсионный фонд Украины
      Украина