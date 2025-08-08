У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році
Київ • УНН
До нового навчального року менше ніж місяць, тому УНН вирішив зібрати орієнтовні ціни на базовий канцелярський набір школяра у 2025 році.
Ціни на канцелярські товари залежать від області, бренду та магазину. У сусідніх магазинах вартість на шкільне приладдя може відрізнятися. УНН проаналізував вартість мінімального набору школяра на основі сайту одного з відомих торгових центрів в Україні. Станом на 7 серпня на сайті діють акції, тому вартість деяких товарів вказана зі знижкою.
Шкільні канцтовари
Вартість шкільних канцтоварів:
⦁ щоденник з твердою обкладинкою - від 42 грн до 508, 20 грн;
⦁ щоденник з м'якою обкладинкою - від 24 грн до 443,34 грн;
⦁ пенал - від 15 грн до 2 950 грн;
⦁ зошити на 12 аркушів - від 2 грн до 30 грн;
⦁ набір (5 шт) зошитів на 12 аркушів - від 38 грн до 138, 20 грн;
⦁ зошити на 18 аркушів - від 5,60 . грн до 28 грн;
⦁ набір (5 шт) зошитів на 18 аркушів - від 82 грн до 145 грн;
⦁ обкладинки для зошитів (10 шт) - від 7,60 грн до 38 грн;
⦁ обкладинки для книг (10 шт) - від 10,90 грн до 193 грн;
⦁ набір ручок кулькових синіх та кольорових (10 шт) - від 30 грн до 196, 30 грн;
⦁ набір чорнографітних олівців (12 шт) - від 3,10 грн до 1 840 грн;
⦁ набір кольорових олівців (12 шт) - від 16 грн до 933, 30 грн;
⦁ набори лінійок - від 21, 50 грн до 743,70 грн;
⦁ циркуль - від 16,10 грн до 1 144 грн;
⦁ чинка (точилка для олівців) - від 2,90 грн до 519,30 грн;
⦁ гумка для олівців - від 3,50 грн до 99 грн;
⦁ корректор - від 9, 90 грн до 181 грн.
Усього мінімальний набір враховуючи найнижчі ціни обійдеться орієнтовно у 322 грн.
Вартість рюкзаків та сумок для взуття
Рюкзаки шкільні:
- рюкзак з ортопедичною спинкою - від 199 грн до 6 409 грн. Орієнтовна середня вартість 3 328 грн;
- рюкзак з анатомічною спинкою - від 299 грн до 4 410 грн. Орієнтовна середня вартість 2 666 грн.
Сумки для взуття:
⦁ від 30 грн до 1 074 грн.
Додаткові витрати
Батькам доведеться придбати додаткові канцтовари залежно від класу в якому навчається дитина. Наприклад, для учнів молодших класів, зокрема, потрібен:
⦁ альбом для малювання;
⦁ кольоровий папір, ножиці;
⦁ клей;
⦁ пластилін;
⦁ фарби та пензлики.
Для старшокласників необхідні атласи, контурні карти, спеціальні зошити, комплекти для НМТ.
Доповнення
Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра".
Батьки школярів зможуть отримати грошову допомогу на спеціальну віртуальну картку в "Дії" після зарахування дитини до школи. Кошти можна буде витратити виключно на дитячі товари в офіційно визначених магазинах. Для тих, хто не користується "Дією", передбачена альтернатива через Пенсійний фонд.