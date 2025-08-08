У скільки обійдеться зібрати дитину до школи: вартість базового набору у 2025 році

Ціни на канцелярські товари залежать від області, бренду та магазину. У сусідніх магазинах вартість на шкільне приладдя може відрізнятися. УНН проаналізував вартість мінімального набору школяра на основі сайту одного з відомих торгових центрів в Україні. Станом на 7 серпня на сайті діють акції, тому вартість деяких товарів вказана зі знижкою.

Шкільні канцтовари

Вартість шкільних канцтоварів:

⦁ щоденник з твердою обкладинкою - від 42 грн до 508, 20 грн;

⦁ щоденник з м'якою обкладинкою - від 24 грн до 443,34 грн;

⦁ пенал - від 15 грн до 2 950 грн;

⦁ зошити на 12 аркушів - від 2 грн до 30 грн;

⦁ набір (5 шт) зошитів на 12 аркушів - від 38 грн до 138, 20 грн;

⦁ зошити на 18 аркушів - від 5,60 . грн до 28 грн;

⦁ набір (5 шт) зошитів на 18 аркушів - від 82 грн до 145 грн;

⦁ обкладинки для зошитів (10 шт) - від 7,60 грн до 38 грн;

⦁ обкладинки для книг (10 шт) - від 10,90 грн до 193 грн;

⦁ набір ручок кулькових синіх та кольорових (10 шт) - від 30 грн до 196, 30 грн;

⦁ набір чорнографітних олівців (12 шт) - від 3,10 грн до 1 840 грн;

⦁ набір кольорових олівців (12 шт) - від 16 грн до 933, 30 грн;

⦁ набори лінійок - від 21, 50 грн до 743,70 грн;

⦁ циркуль - від 16,10 грн до 1 144 грн;

⦁ чинка (точилка для олівців) - від 2,90 грн до 519,30 грн;

⦁ гумка для олівців - від 3,50 грн до 99 грн;

⦁ корректор - від 9, 90 грн до 181 грн.

Усього мінімальний набір враховуючи найнижчі ціни обійдеться орієнтовно у 322 грн.

Вартість рюкзаків та сумок для взуття

Рюкзаки шкільні:

рюкзак з ортопедичною спинкою - від 199 грн до 6 409 грн. Орієнтовна середня вартість 3 328 грн;

рюкзак з анатомічною спинкою - від 299 грн до 4 410 грн. Орієнтовна середня вартість 2 666 грн.

Сумки для взуття:

⦁ від 30 грн до 1 074 грн.

Додаткові витрати

Батькам доведеться придбати додаткові канцтовари залежно від класу в якому навчається дитина. Наприклад, для учнів молодших класів, зокрема, потрібен:

⦁ альбом для малювання;

⦁ кольоровий папір, ножиці;

⦁ клей;

⦁ пластилін;

⦁ фарби та пензлики.

Для старшокласників необхідні атласи, контурні карти, спеціальні зошити, комплекти для НМТ.

Доповнення

Кабмін запустив виплату 5 тис. грн за послугою "Пакунок школяра".

Батьки школярів зможуть отримати грошову допомогу на спеціальну віртуальну картку в "Дії" після зарахування дитини до школи. Кошти можна буде витратити виключно на дитячі товари в офіційно визначених магазинах. Для тих, хто не користується "Дією", передбачена альтернатива через Пенсійний фонд.