На Львовщине заработал новый завод: почти 300 новых рабочих мест и выход на рынки ЕС

Во Львовской области открыли завод, специализирующийся на переработке рыбной продукции. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН.

Почти 300 рабочих мест и более 12 тонн готовой продукции ежедневно: во Львовской области открыли завод, специализирующийся на переработке рыбной продукции! Заработал он на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат". Производство соответствует всем международным стандартам, поэтому в ближайшее время планирует выход и на европейский рынок - говорится в сообщении.

По словам Максима Козицкого, рынок рыбы во Львовской области сейчас недообеспечен. Собственное производство покрывает лишь 2% потребностей.

"У нас – более 5 тысяч гектаров водного зеркала, десятки предприятий, но потенциал используется лишь частично. И именно такие проекты, как этот завод – помогают его раскрыть", - сообщил он.

Чиновник отметил, что Львовская областная государственная администрация готова к сотрудничеству с теми, кто стремится развиваться в этом направлении: через комплексную программу поддержки агросектора, через индивидуальное сопровождение инвесторов, через участие в решении логистических, регуляторных и земельных вопросов.

Напомним

За 5 месяцев 2025 года украинские рыболовы выловили более 21 500 тонн рыбы, несмотря на заблокированный промысел в Черном и Азовском морях. Основной объем в 18 904 тонны составляет антарктический криль, добытый судном под украинским флагом.

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