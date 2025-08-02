На Львовщине заработал новый завод: почти 300 новых рабочих мест и выход на рынки ЕС
Киев • УНН
На Львовщине заработал рыбный завод на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат", создавая почти 300 рабочих мест. Предприятие планирует производить более 12 тонн готовой продукции ежедневно и выйти на европейский рынок.
Во Львовской области открыли завод, специализирующийся на переработке рыбной продукции. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН.
Почти 300 рабочих мест и более 12 тонн готовой продукции ежедневно: во Львовской области открыли завод, специализирующийся на переработке рыбной продукции! Заработал он на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат". Производство соответствует всем международным стандартам, поэтому в ближайшее время планирует выход и на европейский рынок
По словам Максима Козицкого, рынок рыбы во Львовской области сейчас недообеспечен. Собственное производство покрывает лишь 2% потребностей.
"У нас – более 5 тысяч гектаров водного зеркала, десятки предприятий, но потенциал используется лишь частично. И именно такие проекты, как этот завод – помогают его раскрыть", - сообщил он.
Чиновник отметил, что Львовская областная государственная администрация готова к сотрудничеству с теми, кто стремится развиваться в этом направлении: через комплексную программу поддержки агросектора, через индивидуальное сопровождение инвесторов, через участие в решении логистических, регуляторных и земельных вопросов.
Напомним
За 5 месяцев 2025 года украинские рыболовы выловили более 21 500 тонн рыбы, несмотря на заблокированный промысел в Черном и Азовском морях. Основной объем в 18 904 тонны составляет антарктический криль, добытый судном под украинским флагом.
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