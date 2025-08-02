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На Львовщине заработал новый завод: почти 300 новых рабочих мест и выход на рынки ЕС

Киев • УНН

 • 48 просмотра

На Львовщине заработал рыбный завод на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат", создавая почти 300 рабочих мест. Предприятие планирует производить более 12 тонн готовой продукции ежедневно и выйти на европейский рынок.

На Львовщине заработал новый завод: почти 300 новых рабочих мест и выход на рынки ЕС

Во Львовской области открыли завод, специализирующийся на переработке рыбной продукции. Об этом на своей странице в Facebook написал начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий, передает УНН.

Почти 300 рабочих мест и более 12 тонн готовой продукции ежедневно: во Львовской области открыли завод, специализирующийся на переработке рыбной продукции! Заработал он на базе ЧАО "Львовский областной производственный рыбный комбинат". Производство соответствует всем международным стандартам, поэтому в ближайшее время планирует выход и на европейский рынок

- говорится в сообщении.

По словам Максима Козицкого, рынок рыбы во Львовской области сейчас недообеспечен. Собственное производство покрывает лишь 2% потребностей. 

"У нас – более 5 тысяч гектаров водного зеркала, десятки предприятий, но потенциал используется лишь частично. И именно такие проекты, как этот завод – помогают его раскрыть", - сообщил он.

Чиновник отметил, что Львовская областная государственная администрация готова к сотрудничеству с теми, кто стремится развиваться в этом направлении: через комплексную программу поддержки агросектора, через индивидуальное сопровождение инвесторов, через участие в решении логистических, регуляторных и земельных вопросов.

Напомним

За 5 месяцев 2025 года украинские рыболовы выловили более 21 500 тонн рыбы, несмотря на заблокированный промысел в Черном и Азовском морях. Основной объем в 18 904 тонны составляет антарктический криль, добытый судном под украинским флагом.

Массовый мор рыбы произошел в озере на Запорожье: названы причины24.07.25, 15:15 • 3301 просмотр

Вита Зеленецкая

Экономика
Львовская область
Азовское море
Черное море
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