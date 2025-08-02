На Львівщині запрацював новий завод: майже 300 нових робочих місць та вихід на ринки ЄС
Київ • УНН
На Львівщині запрацював рибний завод на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат", створюючи майже 300 робочих місць. Підприємство планує виробляти понад 12 тонн готової продукції щодня та вийти на європейський ринок.
На Львівщині відкрили завод, який спеціалізується на переробці рибної продукції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.
Майже 300 робочих місць і понад 12 тонн готової продукції щодня: на Львівщині відкрили завод, який спеціалізується на переробці рибної продукції! Запрацював він на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат". Виробництво відповідає всім міжнародним стандартам, тож найближчим часом планує вихід і на європейський ринок
За словами Максима Козицького, ринок риби на Львівщині зараз недозабезпечений. Власне виробництво покриває лише 2% потреб.
"У нас – понад 5 тисяч гектарів водного дзеркала, десятки підприємств, але потенціал використовується лише частково. І саме такі проєкти, як цей завод – допомагають його розкрити", - повідомив він.
Чиновник зазначив, що Львівська обласна державна адміністрація готова до співпраці з тими, хто прагне розвиватися в цьому напрямі: через комплексну програму підтримки агросектору, через індивідуальний супровід інвесторів, через участь у розв’язанні логістичних, регуляторних та земельних питань.
Нагадаємо
За 5 місяців 2025 року українські рибники виловили понад 21 500 тонн риби, незважаючи на заблокований промисел у Чорному та Азовському морях. Основний обсяг у 18 904 тонни становить антарктичний криль, видобутий судном під українським прапором.
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