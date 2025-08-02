На Львівщині запрацював новий завод: майже 300 нових робочих місць та вихід на ринки ЄС

На Львівщині відкрили завод, який спеціалізується на переробці рибної продукції. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, передає УНН.

Майже 300 робочих місць і понад 12 тонн готової продукції щодня: на Львівщині відкрили завод, який спеціалізується на переробці рибної продукції! Запрацював він на базі ПрАТ "Львівський обласний виробничий рибний комбінат". Виробництво відповідає всім міжнародним стандартам, тож найближчим часом планує вихід і на європейський ринок - йдеться у дописі.

За словами Максима Козицького, ринок риби на Львівщині зараз недозабезпечений. Власне виробництво покриває лише 2% потреб.

"У нас – понад 5 тисяч гектарів водного дзеркала, десятки підприємств, але потенціал використовується лише частково. І саме такі проєкти, як цей завод – допомагають його розкрити", - повідомив він.

Чиновник зазначив, що Львівська обласна державна адміністрація готова до співпраці з тими, хто прагне розвиватися в цьому напрямі: через комплексну програму підтримки агросектору, через індивідуальний супровід інвесторів, через участь у розв’язанні логістичних, регуляторних та земельних питань.

Нагадаємо

За 5 місяців 2025 року українські рибники виловили понад 21 500 тонн риби, незважаючи на заблокований промисел у Чорному та Азовському морях. Основний обсяг у 18 904 тонни становить антарктичний криль, видобутий судном під українським прапором.

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