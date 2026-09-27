Во Львовской области военнослужащий взорвал гранату из-за конфликта с прохожими, среди раненых — три женщины

В городе Шептицкий Львовской области военнослужащий во время конфликта с прохожими взорвал гранату. В результате взрыва четыре человека получили осколочные ранения, сообщает УНН со ссылкой на полицию Львовской области.

Подозреваемого уже задержали правоохранители

Детали

Сообщение о взрыве на проспекте Тараса Шевченко в Шептицком поступило на спецлинию 102 вечером 26 сентября. На месте работали следственно-оперативная группа, взрывотехники и сотрудники других подразделений полиции.

В результате взрыва никто не погиб. Осколочные ранения получили четверо местных жителей: три женщины в возрасте 17, 18 и 56 лет, а также 26-летний мужчина. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. По данным полиции, угрозы их жизни нет.

Правоохранители установили, что гранату во время конфликта с прохожими взорвал 36-летний житель Шептицкого района. По информации полиции, мужчина — военнослужащий и на момент инцидента находился в отпуске. Сейчас ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Напомним

В последний день лета 2026 года в райотделе полиции в Ровенской области прогремел взрыв. Тогда один правоохранитель погиб, а еще трое получили ранения.