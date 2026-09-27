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The Washington Post
The Guardian

На Львівщині військовий підірвав гранату через конфлікт із перехожими, серед поранених три жінки

Київ • УНН

 • 118 перегляди

Четверо людей дістали осколкові поранення через вибух гранати у Шептицькому. 36-річного військовослужбовця затримали, загрози життю постраждалих немає.

На Львівщині військовий підірвав гранату через конфлікт із перехожими, серед поранених три жінки

У місті Шептицький Львівської області військовий під час конфлікту з перехожими підірвав гранату. Внаслідок вибуху четверо людей дістали осколкові поранення, повідомляє УНН із посиланням на поліцію Львівщини.

Підозрюваного вже затримали правоохоронці

Деталі

Повідомлення про вибух на проспекті Тараса Шевченка у Шептицькому надійшло на спецлінію 102 увечері, 26 вересня. На місці працювала слідчо-оперативна група, вибухотехніки та співробітники інших служб поліції.

Унаслідок вибуху ніхто не загинув. Осколкові поранення отримали четверо місцевих жителів: троє жінок віком 17, 18 та 56 років, а також 26-річний чоловік. Усіх постраждалих доправили до лікарні, де їм надали медичну допомогу. За даними поліції, загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці встановили, що гранату під час конфлікту з перехожими підірвав 36-річний житель Шептицького району. За інформацією поліції, чоловік — військовослужбовець та на момент інциденту перебував у відпустці. Наразі йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо

В останній день літа 2026 року в райвідділі поліції на Рівненщині пролунав вибух. Тоді один правоохоронець загинув, а ще троє дістали поранення.

Олександра Василенко

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Львівська область