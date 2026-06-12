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Financial Times

Во Львовской области иностранец организовал выезд уклонистов в ЕС под видом "гастролей" за $12 тысяч

Киев • УНН

 • 1012 просмотра

Во Львовской области иностранец вносил мужчин в систему "Шлях" как участников музыкальной группы. Услуга стоила до 12 тысяч долларов, злоумышленник уже задержан.

Во Львовской области иностранец организовал выезд уклонистов в ЕС под видом "гастролей" за $12 тысяч

Во Львовской области разоблачили схему незаконного выезда военнообязанных за границу под видом "гастролей" в страны ЕС. По данным следствия, мужчин вносили в систему "Шлях" как участников музыкальной группы и за деньги оформляли им выезд якобы для участия в культурных мероприятиях. Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского Союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство в Украине.

Для реализации преступного замысла военнообязанных мужчин вносили в онлайн-систему "Шлях" как участников музыкальной группы, которая якобы отправлялась за границу на гастроли. Стоимость таких "услуг" составляла от 8 000 до 12 000 долларов с человека

- говорится в сообщении.

По данным следствия, фигурант подыскивал военнообязанных мужчин, желавших незаконно выехать из Украины во время действия военного положения. Для этого "клиентов" оформляли как участников музыкального коллектива и вносили соответствующие сведения в официальную систему "Шлях", что давало возможность беспрепятственно пересечь государственную границу под предлогом гастрольной деятельности в странах ЕС.

Так, в одном из задокументированных эпизодов, злоумышленник обещал помочь выехать жителю Львовской области. За реализацию плана фигурант требовал от него 12 000 долларов.

Именно во время передачи задатка в размере 3 000 долларов правоохранители задержали иностранца в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Денежные средства и другие вещественные доказательства изъяли с места происшествия.

На основании собранных доказательств задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В настоящее время продолжаются следственные действия для установления других лиц, причастных к функционированию незаконного канала переправки мужчин за границу, и привлечения их к ответственности.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде до девяти лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Полиция провела до 60 обысков у должностных лиц ВВК - обнаружены скрытые состояния на 200 млн гривен05.06.26, 14:19 • 3841 просмотр

Ольга Розгон

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