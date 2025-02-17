Во Львове мужчина прошелся по чужому авто и начал убегать от патрульных: его задержали с "травой"
Киев • УНН
На улице Словацкого во Львове полиция задержала 22-летнего мужчину, который прошелся по припаркованному ВАЗу. При задержании у нарушителя обнаружили вещество растительного происхождения.
Во Львове полиция задержала 22-летнего мужчину, который ночью прошелся по припаркованному автомобилю, при задержании у нарушителя обнаружили "вещество растительного происхождения", сообщили в патрульной полиции Львовской области в понедельник, пишет УНН.
Детали
"На глазах у полицейских молодой человек прошел по припаркованному автомобилю", - указали патрульные в соцсетях.
Инспекторы роты тактико-оперативного реагирования, заметили неизвестного, который вылез на припаркованный автомобиль ВАЗ, этой ночью, во время патрулирования на улице Словацкого. "Он прошелся от капота до багажного отделения и начал убегать", - рассказали патрульные.
ТОРовцы догнали молодого парня. "Объяснить свой поступок он не смог. Во время поверхностной проверки у 22-летнего мужчины обнаружили сверток с веществом растительного происхождения", - указано в сообщении.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу.
Мужчина справил нужду на полицейское авто ради хайпа в соцсетях - полиция15.02.25, 14:34 • 93114 просмотров