Мужчина справил нужду на полицейское авто ради хайпа в соцсетях, его задержали - полиция

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Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"
11:16 • 36811 просмотра

Зеленский заявил о готовности говорить о выборах и что украинцы "не хотят этого полностью, потому что боятся"

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский
10:28 • 55693 просмотра

россия потеряла почти 250 тыс. своих военных в войне против Украины - Зеленский

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F-16, Mirage-2000, Су-25, МиГ-29: сколько и какие самолеты получила Украина с начала 2022 года
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Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД
14 февраля, 11:50 • 165175 просмотра

Украинские мужчины за рубежом смогут получить паспорта уже на следующей неделе - МВД

Зеленский подтвердил официальный визит в Саудовскую Аравию: встреч с россией или США не будет
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14 февраля, 11:00 • 141065 просмотра

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Киев  •  УНН

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В Киевской области задержали 20-летнего мужчину, который произвел естественные потребности на служебный автомобиль полиции во время съемки видео. За хулиганство ему грозит до 5 лет ограничения свободы.

В Киевской области мужчину задержали за то, что произвел естественные потребности на служебный автомобиль полиции, пока его снимал на видео его знакомый. За хулиганство мужчине грозит до 5 лет ограничения свободы. Об этом сообщили в ГУНП в области в субботу, пишет УНН.

Детали

«Во время мониторинга социальных сетей полицейские обнаружили видеоролик, где неизвестный справлял естественные надобности на бампер служебной машины. В то время его знакомый снимал событие на телефон», - рассказали в полиции.

Установлено, что 14 февраля наряд группы реагирования патрульной полиции прибыл на вызов по поводу совершения кражи и, припарковав авто, направился на отработку события.

«Заметив отсутствие правоохранителей, один из молодых людей решил совершить хулиганские действия», - сообщили в полиции.

Работники полиции установили личности мужчин. Ими, как указано, оказались 20 и 22-летние местные жители. Один из них задержан в процессуальном порядке.

Полицейские открыли уголовное производство за совершение хулиганских действий (ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). «Поступок ради хайпа может обернуться для задержанного пятью годами ограничения свободы», - отметили в полиции.

Напали в балаклавах и избили цепью: в Киеве полиция сообщила о подозрении четырем подросткам07.02.25, 21:41 • 48905 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Криминал и ЧПКиевская область
ukrainaУкраина
kievКиев

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