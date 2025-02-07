Напали в балаклавах и избили цепью: в Киеве полиция сообщила о подозрении четырем подросткам

Столичные правоохранители сообщили о подозрении 4 подросткам, которые накануне, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Детали

Как выяснили правоохранители, жертвой нападения стал 19-летний парень, который познакомился с 15-летней девушкой в интернете и предложил встретиться, не подозревая о ее настоящем возрасте. Когда парень прибыл на место встречи, на него внезапно набросилась группа подростков в балаклавах, избили его и нанесли удары по голове металлической палкой. Кроме того, один из них завладел мобильным телефоном потерпевшего.

"В течение ночи полицейские установили участников нападения - это четверо несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, которые непосредственно наносили телесные повреждения, а также двое 15-летних девушек, которые снимали преступление на мобильный телефон, одной из которых потерпевший предлагал встречу. Нападавшим сообщено о подозрении в совершении хулиганских действий с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, и одному из них - в совершении грабежа", - отметили в полиции.

Во время проведения следственных действий полицейские изъяли телефон потерпевшего, балаклавы и одежду, в которой были нападавшие.

Напомним

Вчера, 6 февраля, в столице группа подростков, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном. Столичные правоохранители проводили проверку.

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства еще одного избиения несовершеннолетнего парня группой молодчиков в балаклавах.