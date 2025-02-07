Знову молодики у балаклавах: у Києві побили підлітка, поліція встановлює обставини

У Києві поліцейські встановлюють обставини ще одного побиття неповнолітнього хлопця групою молодиків в балаклавах. Про це УНН повідомляє з посиланням на поліцію Києва.

Поліція встановлює обставини побиття неповнолітнього хлопця. Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні - в одному з столичних телеграм-каналів було опубліковано відео, де група молодиків, приховуючи обличчя під балаклавами, б’ють руками і ногами хлопця - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі подія зареєстрована, поліцейські встановлюють обставини цієї події та всіх її учасників.

Доповнення

6 лютого повідомлялося, що в Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття хлопця на Облоні підлітками в балаклавах.

Також повідомлялося, що у столиці група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, побили хлопця, після чого вихвалялися, що заволоділи його телефоном.