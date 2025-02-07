Опять молодые люди в балаклавах: в Киеве избили подростка, полиция устанавливает обстоятельства
Киев • УНН
Полиция Киева обнаружила в телеграмм-канале видео избиения несовершеннолетнего парня группой лиц в балаклавах. Правоохранители зарегистрировали событие и устанавливают всех участников инцидента.
В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства еще одного избиения несовершеннолетнего парня группой молодых людей в балаклавах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.
Полиция устанавливает обстоятельства избиения несовершеннолетнего парня. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня - в одном из столичных телеграм-каналов было опубликовано видео, где группа молодых людей, скрывая лица под балаклавами, избивают руками и ногами парня
Отмечается, что сейчас событие зарегистрировано, полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников.
Дополнение
6 февраля сообщалось, что в Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения парня на Облони подростками в балаклавах.
Также сообщалось, что в столице группа подростков, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном.