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Опять молодые люди в балаклавах: в Киеве избили подростка, полиция устанавливает обстоятельства

Киев  •  УНН

 • 5699 просмотра

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Полиция Киева обнаружила в телеграмм-канале видео избиения несовершеннолетнего парня группой лиц в балаклавах. Правоохранители зарегистрировали событие и устанавливают всех участников инцидента.

В Киеве полицейские устанавливают обстоятельства еще одного избиения несовершеннолетнего парня группой молодых людей в балаклавах. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Полиция устанавливает обстоятельства избиения несовершеннолетнего парня. Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня - в одном из столичных телеграм-каналов было опубликовано видео, где группа молодых людей, скрывая лица под балаклавами, избивают руками и ногами парня 

- говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас событие зарегистрировано, полицейские устанавливают обстоятельства этого события и всех его участников.

Дополнение

6 февраля сообщалось, что в Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения парня на Облони подростками в балаклавах.

Также сообщалось, что в столице группа подростков, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

КиевКриминал и ЧП
kievКиев

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