У Києві підлітки в масках побили хлопця ланцюгом та відібрали телефон: поліція проводить перевірку

У столиці група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, побили хлопця, після чого вихвалялися, що заволоділи його телефоном. Столичні правоохоронці проводять перевірку за даним фактом. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на сторінках телеграм каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном. Заяв та повідомлень до територіального управління поліції що до вказаної події не надходило - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію, наразі встановлюють всі обставини події та її учасників.

Контекст

Сьогодні столичні Telegram-канали розповсюджували відео, на якому підлітки палицями та ланцюгом побили хлопця у Києві. Повідомлялося, що неповнолітні під виглядом 17-річної дівчини знайомляться з "жертвами" у мережі, заманюють на зустріч і гуртом нападають.

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