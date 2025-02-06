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У Києві підлітки в масках побили хлопця ланцюгом та відібрали телефон: поліція проводить перевірку

У Києві підлітки в масках побили хлопця ланцюгом та відібрали телефон: поліція проводить перевірку

Київ • УНН

 • 31719 перегляди

Група підлітків у масках побила хлопця в Києві та заволоділа його телефоном. За інформацією з соцмереж, зловмисники заманюють жертв на зустріч через фейковий акаунт 17-річної дівчини.

У столиці група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, побили хлопця, після чого вихвалялися, що заволоділи його телефоном. Столичні правоохоронці проводять перевірку за даним фактом. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Інформацію про подію правоохоронці виявили сьогодні ввечері під час моніторингу соціальних мереж. Зокрема, на сторінках телеграм каналів було опубліковано відео як група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, б’ють хлопця, після чого вихвалюються, що заволоділи його телефоном. Заяв та повідомлень до територіального управління поліції що до вказаної події не надходило 

- йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зареєстрували вказану інформацію, наразі встановлюють всі обставини події та її учасників.

Контекст

Сьогодні столичні Telegram-канали розповсюджували відео, на якому підлітки палицями та ланцюгом побили хлопця у Києві. Повідомлялося, що неповнолітні під виглядом 17-річної дівчини знайомляться з "жертвами" у мережі, заманюють на зустріч і гуртом нападають.

Нагадаємо

Камери відеоспостереження зафіксували, як вихователька житомирського дитячого садочку №58 під час прогулянки штурхала маленьких діток, застосовуючи фізичну силу, порушуючи обов'язки і педагогічну етику. Освітній омбудсмен очікує відповідь від Департаменту освіти Житомирської міської ради щодо цього випадку та наголошує про дію Закону України "Про освіту".

Павло Башинський

Павло Башинський

Кримінал та НП
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