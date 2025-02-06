В Киеве подростки в масках избили парня цепью и отобрали телефон: полиция проводит проверку

ukenru
Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации
15:28 • 68595 просмотра

Бронирование в Украине: какие предприятия являются критически важными и кто может получить отсрочку от мобилизации

Эксклюзив
Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году
12:08 • 103243 просмотра

Facebook и Instagram: эксперт об основных каналах распространения фальшивой рекламы в прошлом году

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США
11:48 • 106253 просмотра

Британия вместо США официально созвала "Рамштайн" вместо США

Эксклюзив
НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность
6 февраля, 11:04 • 107665 просмотра

НАПК продолжает мониторить образ жизни помощника Гетманцева: за ложь в декларации ему может грозить уголовная ответственность

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете
6 февраля, 09:26 • 110300 просмотра

НАБУ и САП проводят масштабную операцию касательно земельной коррупции в Киевсовете

Эксклюзив
Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов
6 февраля, 08:38 • 109925 просмотра

Штрафы мэрам за невыполнение мобилизационного плана: законодательные требования и позиция юристов

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР
6 февраля, 07:36 • 106679 просмотра

Полгода Курской операции: потеряв почти 40 тыс. в живой силе, рф вынуждена просить помощи у КНДР

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев
5 февраля, 20:14 • 119094 просмотра

Зеленский ввел санкции против капитанов российского танкерного флота и расхитителей украинских музеев

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься
5 февраля, 16:15 • 125233 просмотра

В Украине резко возросло количество больных корью: где фиксировали вспышки и как защититься

Эксклюзив
В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит
5 февраля, 15:14 • 126223 просмотра

В Украину заходит облако загрязненного воздуха из Польши: кому это грозит

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 131015 просмотра
Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

Переговоры об окончании войны: изменения в позициях Киева и Москвы после заявлений Трампа

6 февраля, 10:12 • 87869 просмотра
На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

На границе наблюдается уменьшение количества обстрелов - ОТГ «Северск»

6 февраля, 10:56 • 82893 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

12:27 • 105230 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

12:32 • 107545 просмотра
публикации
Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

Дело Лиева и пулеметы: в чем заключается подозрение?

6 февраля, 09:32 • 131015 просмотра
Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

Дума vs Transparency International: глава АРМА нашла виновных в проблемах с конфискованными активами?

5 февраля, 17:28 • 151949 просмотра
"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)

"Чрезмерное регулирование никогда не приводило к положительным результатам": Олег Климов о реформе фармрынка (ВИДЕО)
Эксклюзив

5 февраля, 12:05 • 166397 просмотра
"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

"Пришло время делать изменения, которые будут соответствовать законодательству ЕС": нардеп Кузьминых

5 февраля, 08:49 • 171376 просмотра
Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

Мексика и Канада на паузе, а против Китая сегодня начинают действовать пошлины: как реагируют мировые рынки

4 февраля, 11:53 • 197748 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

Астероид Бенну может столкнуться с Землей в 2182 году: что будет с планетой

16:50 • 8499 просмотра
Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

Сын Джуда Лоу поразил сходством с отцом на вечеринке Vanity Fair в Лондоне

14:59 • 53680 просмотра
Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

Блейк Лайвли требовала потратить $600 тысяч на гардероб для своей героини в фильме «Брось, если любишь»

12:32 • 107545 просмотра
Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

Зубная нить как защита от инсульта: ученые обнаружили неожиданную связь

12:27 • 105230 просмотра
В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

В Нидерландах гости отеля нашли в номере спящего тюленя

5 февраля, 18:48 • 122660 просмотра
Актуальное
В Киеве подростки в масках избили парня цепью и отобрали телефон: полиция проводит проверку

В Киеве подростки в масках избили парня цепью и отобрали телефон: полиция проводит проверку

Киев  •  УНН

 • 6610 просмотра

Read in English

Группа подростков в масках избила парня в Киеве и завладела его телефоном. По информации из соцсетей, злоумышленники заманивают жертв на встречу через фейковый аккаунт 17-летней девушки.

В столице группа подростков, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном. Столичные правоохранители проводят проверку по данному факту. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, на страницах телеграмм каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном. Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по указанному событию не поступало 

- говорится в сообщении.

Правоохранители зарегистрировали указанную информацию, сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и ее участников.

Контекст

Сегодня столичные Telegram-каналы распространяли видео, на котором подростки палками и цепью избили парня в Киеве. Сообщалось, что несовершеннолетние под видом 17-летней девушки знакомятся с "жертвами" в сети, заманивают на встречу и вместе нападают.

Напомним

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воспитательница житомирского детского сада №58 во время прогулки толкала маленьких детей, применяя физическую силу, нарушая обязанности и педагогическую этику. Образовательный омбудсмен ожидает ответ от Департамента образования Житомирского городского совета по этому случаю и отмечает о действии Закона Украины "Об образовании".

Павел Башинский

Павел Башинский

Криминал и ЧП
telegramТелеграмма
ukrainaУкраина
kievКиев

Обратиться по вопросам размещения рекламы