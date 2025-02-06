В Киеве подростки в масках избили парня цепью и отобрали телефон: полиция проводит проверку

В столице группа подростков, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном. Столичные правоохранители проводят проверку по данному факту. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.

Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, на страницах телеграмм каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном. Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по указанному событию не поступало