В Киеве подростки в масках избили парня цепью и отобрали телефон: полиция проводит проверку
Киев • УНН
Группа подростков в масках избила парня в Киеве и завладела его телефоном. По информации из соцсетей, злоумышленники заманивают жертв на встречу через фейковый аккаунт 17-летней девушки.
В столице группа подростков, скрывая свои лица под масками, избили парня, после чего хвастались, что завладели его телефоном. Столичные правоохранители проводят проверку по данному факту. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Киеве, передает УНН.
Информацию о происшествии правоохранители обнаружили сегодня вечером во время мониторинга социальных сетей. В частности, на страницах телеграмм каналов было опубликовано видео как группа подростков, скрывая свои лица под масками, бьют парня, после чего хвастаются, что завладели его телефоном. Заявлений и сообщений в территориальное управление полиции по указанному событию не поступало
Правоохранители зарегистрировали указанную информацию, сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия и ее участников.
Контекст
Сегодня столичные Telegram-каналы распространяли видео, на котором подростки палками и цепью избили парня в Киеве. Сообщалось, что несовершеннолетние под видом 17-летней девушки знакомятся с "жертвами" в сети, заманивают на встречу и вместе нападают.
Напомним
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как воспитательница житомирского детского сада №58 во время прогулки толкала маленьких детей, применяя физическую силу, нарушая обязанности и педагогическую этику. Образовательный омбудсмен ожидает ответ от Департамента образования Житомирского городского совета по этому случаю и отмечает о действии Закона Украины "Об образовании".