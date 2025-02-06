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Підлітки в балаклавах жорстоко побили хлопця на столичній Оболоні: попередня кваліфікація – хуліганство

Київ • УНН

 • 74926 перегляди

У Києві група підлітків побила хлопця ланцюгом та палицями, знявши це на відео. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "хуліганство", проводяться слідчі дії.

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом побиття хлопця на Облоні, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.

... розпочато досудове розслідування за фактом побиття хлопця групою підлітків на Оболоні. Попередня кваліфікація злочину – хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 296 КК України) - йдеться у повідомленні.

Додамо

Відео інциденту, на якому невідомі, частина з яких закриває обличчя балаклавами, б’ють іншого хлопця, опублікували у соцмережах 6 лютого ввечері. Один з учасників інциденту знімає все на відео.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх учасників події.

Контекст

Сьогодні столичні Telegram-канали розповсюджували відео, на якому підлітки палицями та ланцюгом побили хлопця у Києві. Повідомлялося, що неповнолітні під виглядом 17-річної дівчини знайомляться з "жертвами" у мережі, заманюють на зустріч і гуртом нападають.

У Києві підлітки в масках побили хлопця ланцюгом та відібрали телефон: поліція проводить перевірку06.02.25, 18:05 • 31719 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

КиївКримінал та НП
heneralnyi-prokuror-ukrainyГенеральний прокурор України
kyivКиїв

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