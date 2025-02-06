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Подростки в балаклавах жестоко избили парня на столичной Оболони: предварительная квалификация - хулиганство

Подростки в балаклавах жестоко избили парня на столичной Оболони: предварительная квалификация - хулиганство

Киев  •  УНН

 • 5428 просмотра

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В Киеве группа подростков избила парня цепью и палками, сняв это на видео. Полиция открыла уголовное производство по статье "хулиганство", проводятся следственные действия.

В Киеве правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения парня на Облони, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

... начато досудебное расследование по факту избиения парня группой подростков на Оболони. Предварительная квалификация преступления - хулиганство, совершенное группой лиц с применением предмета, специально заготовленного для нанесения телесных повреждений (ч. 4 ст. 296 УК Украины) - говорится в сообщении.

Добавим

Видео инцидента, на котором неизвестные, часть из которых закрывает лицо балаклавами, избивают другого парня, опубликовали в соцсетях 6 февраля вечером. Один из участников инцидента снимает все на видео.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия для установления всех участников события.

Контекст

Сегодня столичные Telegram-каналы распространяли видео, на котором подростки палками и цепью избили парня в Киеве. Сообщалось, что несовершеннолетние под видом 17-летней девушки знакомятся с «жертвами» в сети, заманивают на встречу и вместе нападают.

В Киеве подростки в масках избили парня цепью и отобрали телефон: полиция проводит проверку06.02.25, 18:05 • 13458 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

КиевКриминал и ЧП
generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
kievКиев

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