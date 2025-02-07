Напали у балаклавах і побили ланцюгом: у Києві поліція повідомила про підозру чотирьом підліткам

Столичні правоохоронці повідомили про підозру 4 підліткам, які напередодні, приховуючи свої обличчя під масками, побили хлопця, після чого вихвалялися, що заволоділи його телефоном. Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Києві, передає УНН.

Деталі

Як з’ясували правоохоронці, жертвою нападу став 19-річний хлопець, який познайомився з 15-річною дівчиною в інтернеті та запропонував зустрітися, не підозрюючи про її справжній вік. Коли хлопець прибув на місце зустрічі, на нього раптово накинулась група підлітків у балаклавах, побили його та завдали ударів по голові металевим ціпком. Крім того, один з них заволодів мобільним телефоном потерпілого.

"Протягом ночі поліцейські встановили учасників нападу - це четверо неповнолітніх віком 14-15 років, які безпосередньо завдавали тілесних ушкоджень, а також двоє 15-річних дівчат, які знімали злочин на мобільний телефон, одній з яких потерпілий пропонував зустріч. Нападникам повідомлено про підозру у вчиненні хуліганських дій із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та одному з них – у вчиненні грабежу", - зазначили в поліції.

Під час проведення слідчих дій поліцейські вилучили телефон потерпілого, балаклави та одяг, у якому були нападники.

Нагадаємо

Вчора, 6 лютого, у столиці група підлітків, приховуючи свої обличчя під масками, побили хлопця, після чого вихвалялися, що заволоділи його телефоном. Столичні правоохоронці проводили перевірку.

У Києві поліцейські встановлюють обставини ще одного побиття неповнолітнього хлопця групою молодиків в балаклавах.