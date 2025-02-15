Чоловік справив потребу на поліцейське авто заради хайпу в соцмережах - поліція

У Київській області чоловіка запідозрили у тому, що справив природні потреби на службовий автомобіль поліції, поки його знімав на відео його знайомий. За хуліганство чоловіку загрожує до 5 років обмеження волі. Про це повідомили у ГУНП в області у суботу, пише УНН.

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"Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відеоролик, де невідомий справляв природні потреби на бампер службової автівки. У той час його знайомий знімав подію на телефон", - розповіли у поліції.

Встановлено, що 14 лютого наряд групи реагування патрульної поліції прибув на виклик з приводу вчинення крадіжки та, припаркувавши авто, направився на відпрацювання події.

"Помітивши відсутність правоохоронців, один з молодиків вирішив вчинити хуліганські дії", - повідомили у поліції.

Працівники поліції встановили особи чоловіків. Ними, як вказано, виявилися 20 та 22-річні місцеві жителі. Одного із них затримано у процесуальному порядку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за вчинення хуліганських дій (ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України). "Вчинок заради хайпу може обернутися для затриманого пʼятьма роками обмеження волі", - зазначили у поліції.

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