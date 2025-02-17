У Львові чоловік пройшовся по чужому авто і почав втікати від патрульних: його затримали з "травою"

У Львові поліція затримала 22-річного чоловіка, який вночі пройшовся по припаркованому автомобілю, при затриманні у порушника виявили "речовину рослинного походження", повідомили у патрульній поліції Львівської області у понеділок, пише УНН.

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"На очах у поліцейських молодий чоловік пройшов по припаркованому автомобілю", - вказали патрульні у соцмережах.

Інспектори роти тактико-оперативного реагування, помітили невідомого, який виліз на припаркований автомобіль ВАЗ, цієї ночі, під час патрулювання на вулиці Словацького. "Він пройшовся від капоту до багажного відділення і почав втікати", - розповіли патрульні.

ТОРівці наздогнали молодого хлопця. "Пояснити свій вчинок він не зміг. Під час поверхневої перевірки у 22-річного чоловіка виявили згорток з речовиною рослинного походження", - вказано у повідомленні.

На місце події скерували слідчо-оперативну групу.

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