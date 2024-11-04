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Во Львове хирурги реконструировали защитнику изуродованное обломками лицо

Во Львове хирурги реконструировали защитнику изуродованное обломками лицо

Киев  •  УНН

14:22 • 2923 просмотра

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В центре UNBROKEN восстановили лицо ветерану Владимиру Кирсанову, который не мог есть из-за минно-взрывной травмы. После сложной реконструктивной операции боец набрал вес и вернулся к работе водителем.

В реабилитационном центре UNBROKEN во Львове ветерану Владимиру Кирсанову реконструировали изуродованное осколками лицо. Мужчина не мог есть после сверхтяжелой двойной минно-взрывной травмы. Обломки посекли все тело, но больше всего изуродовали именно лицо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Львовский городской совет.

Владимир Кирсанов - водитель из Житомира. На войну добровольно ушел еще в 2014-м. После демобилизации вернулся к своей гражданской профессии. А в первые дни полномасштабного вторжения присоединился к 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригаде, которая базируется на малой родине Владимира.

Тяжелое ранение защитник получил еще в первое лето большой войны. Это произошло неподалеку от Изюма, что на Харьковщине. Сначала возле Владимира разорвался танковый снаряд, а сразу за ним прилетела и вражеская мина. До точки эвакуации тяжелораненый боец смог добраться только благодаря поддержке побратима.

"Я пробыл в коме 19 дней. А когда проснулся и не смог разговаривать, осознал, насколько тяжелое у меня ранение. Врачи меня успокаивали, говорили: ты жив, все будет хорошо! Но я не мог говорить. Ранения были по всему телу: шея, спина, руки, ноги. Но больше всего пострадало именно лицо", - рассказывает Владимир.

Защитник перенес ряд операций в госпиталях Днепра, Киева и Львова. Из-за дыры на лице он не мог нормально питаться. Еда просто не держалась во рту: выпадала и выливалась. Следовательно, Владимир, который до ранения весил более 80 килограммов, очень похудел - до 47 кг. Помочь могла только сложная и многоэтапная реконструкция лица. Поэтому тяжелого пациента направили к челюстно-лицевым хирургам центра UNBROKEN.

"У пациента было сложное сквозное огнестрельное ранение лица. Было решено закрыть дефект микрохирургическими методами, используя лоскут с плеча пациента. Однако, из-за тату на этом участке, он категорически отказался. И мы должны были взять лоскут с другой стороны. Это было непростое решение, ведь пришлось транспортировать лоскут на противоположную сторону. Хотя процедура частично сработала, пациент не мог отказаться от курения, что негативно влияло на результаты операции, поскольку никотин сужает сосуды. Мы постоянно работали над тем, чтобы Владимир бросил курить, ведь улучшение кровоснабжения в этой зоне было критически важным. Но, к сожалению, он не избавился от этой привычки до сих пор", - рассказал заведующий центром головы и шеи Олег Ковтуняк.

После пересадки и приживления лоскута Владимир начал лучше питаться и, соответственно, набирать вес. Впоследствии челюстно-лицевые хирурги совместно с иностранными специалистами выполнили пациенту еще и пластическую операцию.

"Через несколько месяцев ветерана ждет еще одно сложное вмешательство - реконструкция нижней челюсти с использованием индивидуального протеза и закрытие дефекта мягких тканей. Сейчас Владимир весит уже 79 кг. Он снова работает водителем и имеет большое желание помогать армии. Говорит, что хотел бы вернуться в армию, но с его травмой это невозможно", - говорится в сообщении.

Тернопольские врачи впервые в Украине удалили злокачественную опухоль сердца методом аутотрансплантации: операцию провели военному26 февраля 2024, 22:25 • 27004 просмотра

Справка

Национальный реабилитационный центр НЕЗЛАМНІ (UNBROKEN) - уникальное место, где взрослые и дети, пострадавшие от российской агрессии, получают комплексную помощь. Это реконструктивная хирургия, ортопедия и протезирование. Пострадавшим не только устанавливают протезы - здесь их изготавливают. Также раненые получают физическую, психологическую и психосоциальную реабилитацию и восстановление в сопровождении специалистов. Всю помощь пациентам оказывают бесплатно. Центр открыли в апреле 2023 года.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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