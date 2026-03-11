Во Львове из-за аварии обесточены две подстанции, есть изменения в движении трамваев и троллейбусов
Киев • УНН
Из-за отключения подстанций Львовоблэнерго обесточено несколько микрорайонов. Трамваи и троллейбусы изменили маршруты или временно прекратили движение.
Во Львове зафиксировано аварийное обесточивание двух подстанций. Как сообщили во Львовском городском совете, есть изменения в работе части трамваев и троллейбусов, передает УНН.
Из-за аварийного отключения в сетях "Львовоблэнерго" ориентировочно с 15:00 временно обесточен микрорайон Левандовка (ул. Широкая, Сяйво, Левандовская, Воздушная, Низинная и прилегающие), частично привокзальный микрорайон (ул. Смаль-Стоцкого, Кульпарковская, Городоцкая и прилегающие), микрорайон ДОКа, ул. Любинскую, Окружную, Зигзаг, Сулимы и прилегающие улицы. Также обесточены две тяговые подстанции ЛКП "Львовэлектротранс". Из-за этого в городе действуют временные изменения в движении трамваев и троллейбусов
По информации управления транспорта ЛГС, сейчас ситуация такова:
• Троллейбусы №27, №32, №30 — временно не курсируют.
• Троллейбус №23 — курсирует по маршруту: Автовокзал — кольцо ул. Кульпарковская — ул. Владимира Великого.
• Троллейбус №38 — курсирует по маршруту: ул. Хуторовка — кольцо ул. Кульпарковская — ул. Владимира Великого.
• Трамвай №1 — курсирует по маршруту: ул. Погулянка — ул. Коновальца.
• Трамвай №4 — курсирует по маршруту: ул. Вернадского — ул. Коновальца.
• Трамвай №9 — курсирует по маршруту: ул. Торфяная — ул. Коновальца.
• Трамвай №6 — курсирует по маршруту: ул. Миколайчука — церковь Анны.
Аварийные бригады "Львовоблэнерго" работают над восстановлением питания, добавили в городском совете.
