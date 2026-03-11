$43.860.0351.040.33
15:03 • 2786 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 7154 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10236 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14216 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22627 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 33003 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32148 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119399 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87562 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Во Львове из-за аварии обесточены две подстанции, есть изменения в движении трамваев и троллейбусов

Киев

 • 1394 просмотра

Из-за отключения подстанций Львовоблэнерго обесточено несколько микрорайонов. Трамваи и троллейбусы изменили маршруты или временно прекратили движение.

Во Львове из-за аварии обесточены две подстанции, есть изменения в движении трамваев и троллейбусов

Во Львове зафиксировано аварийное обесточивание двух подстанций. Как сообщили во Львовском городском совете, есть изменения в работе части трамваев и троллейбусов, передает УНН.

Из-за аварийного отключения в сетях "Львовоблэнерго" ориентировочно с 15:00 временно обесточен микрорайон Левандовка (ул. Широкая, Сяйво, Левандовская, Воздушная, Низинная и прилегающие), частично привокзальный микрорайон (ул. Смаль-Стоцкого, Кульпарковская, Городоцкая и прилегающие), микрорайон ДОКа, ул. Любинскую, Окружную, Зигзаг, Сулимы и прилегающие улицы. Также обесточены две тяговые подстанции ЛКП "Львовэлектротранс". Из-за этого в городе действуют временные изменения в движении трамваев и троллейбусов

- говорится в сообщении.

По информации управления транспорта ЛГС, сейчас ситуация такова:

• Троллейбусы №27, №32, №30 — временно не курсируют.

• Троллейбус №23 — курсирует по маршруту: Автовокзал — кольцо ул. Кульпарковская — ул. Владимира Великого.

• Троллейбус №38 — курсирует по маршруту: ул. Хуторовка — кольцо ул. Кульпарковская — ул. Владимира Великого.

• Трамвай №1 — курсирует по маршруту: ул. Погулянка — ул. Коновальца.

• Трамвай №4 — курсирует по маршруту: ул. Вернадского — ул. Коновальца.

• Трамвай №9 — курсирует по маршруту: ул. Торфяная — ул. Коновальца.

• Трамвай №6 — курсирует по маршруту: ул. Миколайчука — церковь Анны.

Аварийные бригады "Львовоблэнерго" работают над восстановлением питания, добавили в городском совете.

Антонина Туманова

Общество
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Львов