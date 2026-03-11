$43.860.0351.040.33
Інфляція прискорилася до 7,6% - як подорожчали продукти та пальне
Нафтогаз: рф другий день атакує нафтову інфраструктуру на півдні, причина очевидна - блокування поставок неросійської нафти до Європи
Історії колишніх пацієнтів клініки Odrex, які найбільше вразили активістів StopOdrex
НАЗК перевірить спосіб життя заступника голови митниці Суворова, у разі відповідного звернення
Вбивство Андрія Парубія - справу передано до суду, затриманому загрожує довічне ув'язнення
НБУ забезпечив банки мільйонами валюти після захоплення інкасаторів в Угорщині - каже, запас готівкою "достатній"
У ЄС є план підтримки України, навіть якщо Угорщина продовжить блокувати 90 млрд євро кредиту - Politico
США частково знімають нафтові санкції з росії - наскільки це небезпечно для України і як їй діяти
Що буде з цінами на продукти в Україні й скільки доведеться платити за найнеобхідніше
Гастрит без міфів або чому "весняних загострень" насправді не існує
У Львові через аварію знеструмлено дві підстанції, є зміни у русі трамваїв та тролейбусів

Київ • УНН

 • 1400 перегляди

Через відключення підстанцій Львівобленерго знеструмлено кілька мікрорайонів. Трамваї та тролейбуси змінили маршрути або тимчасово припинили рух.

У Львові через аварію знеструмлено дві підстанції, є зміни у русі трамваїв та тролейбусів

У Львові зафіксовано аварійне знеструмлення двох підстанцій. Як повідомили у Львівській міській раді, є зміни в роботі частини трамваїв та тролейбусів, передає УНН.

Через аварійне відключення в мережах "Львівобленерго" орієнтовно з 15:00 тимчасово знеструмлено мікрорайон Левандівка (вул. Широка, Сяйво, Левандівська, Повітряна, Низинна та прилеглі), частково привокзальний мікрорайон (вул. Смаль-Стоцького, Кульпарківська, Городоцька та прилеглі), мікрорайон ДОКу, вул. Любінську, Окружну, Зигзаг, Сулими та прилеглі вулиці. Також знеструмлено дві тягові підстанції ЛКП "Львівелектротранс". Через це у місті діють тимчасові зміни у русі трамваїв та тролейбусів 

- йдеться у повідомленні.

За інформацією управління транспорту ЛМР, наразі ситуація така:

• Тролейбуси №27, №32, №30 — тимчасово не курсують.

• Тролейбус №23 — курсує за маршрутом: Автовокзал — кільце вул. Кульпарківська — вул. Володимира Великого.

• Тролейбус №38 — курсує за маршрутом: вул. Хуторівка — кільце вул. Кульпарківська — вул. Володимира Великого.

• Трамвай №1 — курсує за маршрутом: вул. Погулянка — вул. Коновальця.

• Трамвай №4 — курсує за маршрутом: вул. Вернадського — вул. Коновальця.

• Трамвай №9 — курсує за маршрутом: вул. Торф’яна — вул. Коновальця.

• Трамвай №6 — курсує за маршрутом: вул. Миколайчука —церква Анни.

Аварійні бригади "Львівобленерго" працюють над відновленням живлення, додали у міській раді.

Антоніна Туманова

