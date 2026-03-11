У Львові через аварію знеструмлено дві підстанції, є зміни у русі трамваїв та тролейбусів

У Львові зафіксовано аварійне знеструмлення двох підстанцій. Як повідомили у Львівській міській раді, є зміни в роботі частини трамваїв та тролейбусів, передає УНН.

Через аварійне відключення в мережах "Львівобленерго" орієнтовно з 15:00 тимчасово знеструмлено мікрорайон Левандівка (вул. Широка, Сяйво, Левандівська, Повітряна, Низинна та прилеглі), частково привокзальний мікрорайон (вул. Смаль-Стоцького, Кульпарківська, Городоцька та прилеглі), мікрорайон ДОКу, вул. Любінську, Окружну, Зигзаг, Сулими та прилеглі вулиці. Також знеструмлено дві тягові підстанції ЛКП "Львівелектротранс". Через це у місті діють тимчасові зміни у русі трамваїв та тролейбусів - йдеться у повідомленні.

За інформацією управління транспорту ЛМР, наразі ситуація така:

• Тролейбуси №27, №32, №30 — тимчасово не курсують.

• Тролейбус №23 — курсує за маршрутом: Автовокзал — кільце вул. Кульпарківська — вул. Володимира Великого.

• Тролейбус №38 — курсує за маршрутом: вул. Хуторівка — кільце вул. Кульпарківська — вул. Володимира Великого.

• Трамвай №1 — курсує за маршрутом: вул. Погулянка — вул. Коновальця.

• Трамвай №4 — курсує за маршрутом: вул. Вернадського — вул. Коновальця.

• Трамвай №9 — курсує за маршрутом: вул. Торф’яна — вул. Коновальця.

• Трамвай №6 — курсує за маршрутом: вул. Миколайчука —церква Анни.

Аварійні бригади "Львівобленерго" працюють над відновленням живлення, додали у міській раді.

