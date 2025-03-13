Во Франции евродепутаты приняли резолюцию об аресте замороженных российских активов
Киев • УНН
В Национальном собрании Франции приняли резолюцию об аресте замороженных российских активов для усиления поддержки Украины. За проголосовало 288 депутатов.
Французские депутаты приняли резолюцию об усилении поддержки Украины, в частности 288 голосами против 54 был принят текст об аресте российских активов.
Передает УНН со ссылкой на Le Figaro и RFI.
Французские парламентарии проголосовали за резолюцию об усилении поддержки Украины перед лицом агрессии Москвы. Особенно был рассмотрен вопрос ареста активов, которыми владеют российские граждане и которые сейчас заморожены
RFI напоминает, что речь идет о 230 миллиардах евро замороженных российских активов. Текст, принятый 288 голосами против 54, имеет, по сути, символическое значение, передает Международное радио Франции.
За резолюцию большинством проголосовали социалисты, экологи, бывшее президентское большинство и правые республиканцы. В то же время воздержалось Национальное объединение (РН). Марин Ле Пен аргументировала свое решение наличием пункта о приглашении ЕС "содействовать процессу вступления Украины в Союз". La France Insoumise (LFI), как и коммунисты, решили выступить против этого.
Британия и Франция стремятся укрепить позицию Украины на переговорах - Bloomberg13.03.25, 07:27 • 17161 просмотр