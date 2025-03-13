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Во Франции евродепутаты приняли резолюцию об аресте замороженных российских активов

Киев • УНН

 • 15154 просмотра

В Национальном собрании Франции приняли резолюцию об аресте замороженных российских активов для усиления поддержки Украины. За проголосовало 288 депутатов.

Во Франции евродепутаты приняли резолюцию об аресте замороженных российских активов

Французские депутаты приняли резолюцию об усилении поддержки Украины, в частности 288 голосами против 54 был принят текст об аресте российских активов.

Передает УНН со ссылкой на Le Figaro и RFI.

Французские парламентарии проголосовали за резолюцию об усилении поддержки Украины перед лицом агрессии Москвы. Особенно был рассмотрен вопрос ареста активов, которыми владеют российские граждане и которые сейчас заморожены

RFI напоминает, что речь идет о 230 миллиардах евро замороженных российских активов. Текст, принятый 288 голосами против 54, имеет, по сути, символическое значение, передает Международное радио Франции.

За резолюцию большинством проголосовали социалисты, экологи, бывшее президентское большинство и правые республиканцы. В то же время воздержалось Национальное объединение (РН). Марин Ле Пен аргументировала свое решение наличием пункта о приглашении ЕС "содействовать процессу вступления Украины в Союз". La France Insoumise (LFI), как и коммунисты, решили выступить против этого.

Британия и Франция стремятся укрепить позицию Украины на переговорах - Bloomberg13.03.25, 07:27 • 17161 просмотр

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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