У Франції євродепутати ухвалили резолюцію про арешт заморожених російських активів

Французькі депутати ухвалили резолюцію про посилення підтримки України, зокрема 288 голосами проти 54 було прийнято текст щодо арешту російських активів.

Передає УНН із посиланням на Le Figaro та RFI.

Французькі парламентарі проголосували за резолюцію про посилення підтримки України перед лицем агресії росії. Особливо було розглянуто питання арешту активів, якими володіють російські громадяни та які зараз заморожені

RFI нагадує, що ідеться про 230 мільярдів євро заморожених російських активів. Текст, прийнятий 288 голосами проти 54, має, по суті, символічне значення, передає Міжнародне радіо Франції.

За резолюцію більшістю проголосували соціалісти, екологи, колишня президентська більшість і праві республіканці. Натомість утрималося Національне об'єднання (РН). Марін Ле Пен аргументувала своє рішення наявністю пункту про запрошення ЄС "сприяти процесу вступу України до Союзу". La France Insoumise (LFI), як і комуністи, вирішили виступити проти цього.

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