Во Флориде лодка столкнулась с паромом: есть погибший и раненые

Один человек погиб, а несколько получили ранения в результате столкновения лодки с паромом возле моста Мемориал-Козуэй в американском штате Флорида, пишет УНН со ссылкой на местную полицию.

Детали

Авария произошла с участием парома Clearwater Ferry, на борту которого находилось более 40 человек. Все травмированные - с парома. Лодка, столкнувшаяся с паромом, скрылась с места происшествия.

Паром остановился на песчаной отмели к югу от моста Мемориал-Козуэй. Всех травмированных и остальных пассажиров эвакуировали с лодки.

Один человек погиб от травм, полученных в результате сегодняшней аварии лодки. Расследование аварии будет проводить полиция и береговая охрана США.

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