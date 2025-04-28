Во Флориде лодка столкнулась с паромом: есть погибший и раненые
Киев • УНН
У моста Мемориал-Козуэй во Флориде лодка столкнулась с паромом Clearwater Ferry. Один человек погиб, несколько получили ранения, лодка скрылась с места происшествия.
Один человек погиб, а несколько получили ранения в результате столкновения лодки с паромом возле моста Мемориал-Козуэй в американском штате Флорида, пишет УНН со ссылкой на местную полицию.
Детали
Авария произошла с участием парома Clearwater Ferry, на борту которого находилось более 40 человек. Все травмированные - с парома. Лодка, столкнувшаяся с паромом, скрылась с места происшествия.
Паром остановился на песчаной отмели к югу от моста Мемориал-Козуэй. Всех травмированных и остальных пассажиров эвакуировали с лодки.
Один человек погиб от травм, полученных в результате сегодняшней аварии лодки. Расследование аварии будет проводить полиция и береговая охрана США.
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