У Флориді човен зіткнувся з поромом: є загиблий і поранені

Одна людина загинула, а кілька отримали поранення внаслідок зіткнення човна з поромом біля мосту Меморіал-Козвей в американському штаті Флорида, пише УНН з посиланням на місцеву поліцію.

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Аварія сталася за участю порома Clearwater Ferry, на борту якого було понад 40 осіб. Усі травмовані - з порома. Човен, який зіткнувся з поромом, втік з місця події.

Пором зупинився на піщаній мілині на південь від мосту Меморіал-Козвей. Усіх травмованих та решту пасажирів евакуювали з човна.

Одна людина загинула від травм, отриманих внаслідок сьогоднішньої аварії човна. Розслідування аварії проводитиме поліція та берегова охорона США.

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