Внезапно ничего не будет – Буданов об угрозах для Украины со стороны беларуси
Киев • УНН
Глава Офиса Президента признал: военная угроза со стороны беларуси для Украины продолжает существовать, и игнорировать ее не стоит.
Если Беларусь решит полноценно присоединиться к военной агрессии против Украины и начнет к этому готовиться, — "внезапно это не произойдет". Такое заверение высказал глава ОП Кирилл Буданов на полях Киевского форума по безопасности, передает УНН.
Детали
"Все может быть в жизни", — лаконично ответил он на вопрос журналистов, которые интересовались, может ли официальный минск полноформатно вступить в войну с ВСУ.
Однако Буданов уточнил: "Не переживайте, внезапно ничего не будет".
Напомним
Несколько ранее начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что беларусь, вероятно, действительно получила задачу от рф, перед их весенне-летней попыткой штурмовых действий, держать в напряжении Силы обороны Украины. минск уже сейчас строит дороги и готовит артпозиции для возможных провокаций.
