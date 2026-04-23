Внезапно ничего не будет – Буданов об угрозах для Украины со стороны беларуси

Если Беларусь решит полноценно присоединиться к военной агрессии против Украины и начнет к этому готовиться, — "внезапно это не произойдет". Такое заверение высказал глава ОП Кирилл Буданов на полях Киевского форума по безопасности, передает УНН.

Глава Офиса Президента признал: милитарная угроза от беларуси для Украины продолжает существовать и игнорировать ее не стоит.

"Все может быть в жизни", — лаконично ответил он на вопрос журналистов, которые интересовались, может ли официальный минск полноформатно вступить в войну с ВСУ.

Однако Буданов уточнил: "Не переживайте, внезапно ничего не будет".

Несколько ранее начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что беларусь, вероятно, действительно получила задачу от рф, перед их весенне-летней попыткой штурмовых действий, держать в напряжении Силы обороны Украины. минск уже сейчас строит дороги и готовит артпозиции для возможных провокаций.

