Внесение Моргенштерна в "черный список" российских гастролеров: рэпер послал политику и заявил, что обожает Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российский рэпер Моргенштерн комментируя новость о внесении его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, послал политику и заявил, что обожает Украину. Об этом он написал в Instagram в stories, передает УНН.
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“Украина я вас обожаю!!! Всегда и везде об этом говорил и буду говорить! Самые бешеные фанаты и самые сексуальные с*чки!!! Надеюсь важные дяди в пиджаках одуматься и мы с вами раз*бем стадион! На*уй политику. Мы братья”, — написал Моргенштерн.
Что произошло
29 апреля российского исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Ранее Моргенштерн планировал устроить гастроли по территории Украины — на 3 июня в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье. Стоимость билетов на концерт доходит до 4,5 тыс. гривен.
Кроме того, Моргенштерн заявлял, что ему страшно ехать в Украину.
К слову
В СБУ довольно своеобразно решили потроллить российского рэпера. Сообщение Тelegram-канале о том, что концертов Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине не будет спецслужба сопроводила тегом "#нехайщастить".
Тег #нехайщастить стал популярным на фоне его произвольного перевода на русский язык касательно запрета российским артистам гастролировать в Украине. Еще в 2017 году, когда ввели “черный список” артистов, СБУ в Twitter использовала его в отношении певицы Лолиты, которой тогда запретили въезд в Украину из-за незаконного визита в оккупированный Крым.