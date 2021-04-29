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Внесення Моргенштерна у "чорний список" російських гастролерів: репер послав політику і заявив, що обожнює Україну

Київ • УНН

 • 30268 перегляди

КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російський репер Моргенштерн коментуючи новину про внесення його до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, послав політику і заявив, що обожнює Україну. Про це він написав у Instagram в stories, передає УНН.

Цитата

"Україна я вас обожнюю!!! Завжди і всюди про це говорив і буду говорити! Самі скажені фанати і найсексуальніші с*чки !!! Сподіваюся важливі дядьки в піджаках одумаються і ми з вами роз*бемо стадіон! На*уй політику. Ми брати", - написав Моргенштерн.

Що сталося

29 квітня російського виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Раніше Моргенштерн планував влаштувати гастролі по території України - на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків на концерт доходила до 4,5 тис. гривень.

Крім того, Моргенштерн заявляв, що йому страшно їхати в Україну.

До речі

У СБУ доволі своєрідно вирішили потролити російського репера. Повідомлення у Тelegram-каналі про те, що концертів Моргенштерна (Алішера Валєєва) в Україні не буде спецслужба супроводила тегом "#нехайщастить".

Тег #нехайщастіть став популярним на тлі його довільного перекладу на російську мову щодо заборони російським артистам гастролювати в Україні. Ще в 2017 році, коли ввели "чорний список" артистів, СБУ в Twitter використовувала його щодо співачки Лоліти, якій тоді заборонили в'їзд в Україну через незаконний візит до окупованого Крим.

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