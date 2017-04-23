Українські прикордонники не пропустили в Україну російську співачку Лоліту

За її словами, їй заборонений в'їзд в Україну через відвідування Керчі в 2015 році.

"Я в Конотопі, мене в 4 ранку зняли з поїзда, я не можу відвідати свою дитину, яка захворіла, тому що мені заборонено в'їзд в Україну. Ось, пересаджують відразу на інший потяг, що робити, за відвідування Керчі в 2015 році", — заявила вона.

Як повідомляв УНН, СБУ заборонила в’їзд до України російській співачці Ю.Самойловій на три роки