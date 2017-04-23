Украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 36908 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 101223 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 154102 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 115475 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115950 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112227 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104069 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107002 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103509 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 153004 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту

Украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту

Киев  •  УНН

 • 20812 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом сама певица сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу посетить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд, что делать, за посещение Керчи в 2015 году", - заявила она.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года

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