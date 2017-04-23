Украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Украинские пограничники не пустили в страну российскую певицу Лолиту Милявскую. Об этом сама певица сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.
"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу посетить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд, что делать, за посещение Керчи в 2015 году", - заявила она.
Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года