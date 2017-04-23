Украинские пограничники не пропустили в Украину российскую певицу Лолиту

По ее словам, ей запрещен въезд в Украину из-за посещения Керчи в 2015 году.

"Я в Конотопе, меня в 4 утра сняли с поезда, я не могу посетить своего ребенка, который заболел, потому что мне запрещен въезд в Украину. Вот, пересаживают сразу на другой поезд, что делать, за посещение Керчи в 2015 году", - заявила она.

Как сообщал УНН, СБУ запретила въезд в Украину российской певице Ю.Самойловий на три года