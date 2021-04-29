нехайщастить: СБУ потролила Моргенштерна

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"Моргенштерна включено до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці. Відповідне рішення за поданням Служби безпеки України 28 квітня прийняло Міністерство культури та інформаційної політики України. Тож реп-виконавець Валєєв Алішер (Моргенштерн) не буде проводити концерти в Україні", - повідомили у СБУ у Telegram-каналі, супроводивши запис картинкою з Моргенштерном та написом "заборонено".

Що сталося

29 квітня російського виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Раніше Моргенштерн планував влаштувати гастролі територією України - 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків на концерт доходить до 4,5 тис. гривень.

До слова

Тег #нехайщастить став популярним на тлі його довільного перекладу на російську мову стосовно заборони російським артистам гастролювати в Україні. Ще в 2017 році, коли запровадили "чорний список" артистів, СБУ у Twitter використала його стосовно співачки Лоліти, якій тоді заборонили в'їзд до України через незаконний візит до окупованого Криму.