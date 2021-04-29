#нехайщастить: СБУ потроллила Моргенштерна
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Концертов российского рэпера Моргенштерна (Алишера Валеева) в Украине не будет. Об этом заявила СБУ в Telegram-канале, сопроводив сообщение тегом "#нехайщастить", передает УНН.
Цитата:
"Моргенштерн включен в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности. Соответствующее решение по представлению Службы безопасности Украины 28 апреля приняло Министерство культуры и информационной политики Украины. Поэтому рэп-исполнитель Валеев Алишер (Моргенштерн) не будет проводить концерты в Украине", - сообщили в СБУ в Telegram-канале, сопроводив пост картинкой с Моргенштерном и надписью "запрещено".
Что произошло
29 апреля российского исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.
Ранее Моргенштерн планировал устроить гастроли по территории Украины - на 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов на концерт доходит до 4,5 тыс. гривен.
К слову
Тег #нехайщастить стал популярным на фоне его произвольного перевода на русский язык касательно запрета российским артистам гастролировать в Украине. Еще в 2017 году, когда ввели "черный список" артистов, СБУ в Twitter использовала его в отношении певицы Лолиты, которой тогда запретили въезд в Украину из-за незаконного визита в оккупированный Крым.