Моргенштерна внесли у "чорний список" російських гастролерів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Російського виконавця Моргенштерна (Алішера Валєєва) внесли до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Відповідний список публікує Міністерство культури та інформаційної політики України, передає УНН.
Деталі
Російського виконавця Моргенштерна (Валєєва Алішера Тагіровича) внесено до "чорного списку" 29 квітня 2021 року під номером 25.
Загалом у списку вже 181 особа.
До слова
20 квітня російський репер Моргенштерн заявив, що йому страшно їхати в Україну, де на початку червня у нього повинні відбутися концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.
Тим часом його концерти заплановано в Україні - на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків на них доходить до 4,5 тис. гривень.
Доповнення
Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.
Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.