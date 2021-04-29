Моргенштерна внесли у "чорний список" російських гастролерів

Деталі

Російського виконавця Моргенштерна (Валєєва Алішера Тагіровича) внесено до "чорного списку" 29 квітня 2021 року під номером 25.

Загалом у списку вже 181 особа.

До слова

20 квітня російський репер Моргенштерн заявив, що йому страшно їхати в Україну, де на початку червня у нього повинні відбутися концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Тим часом його концерти заплановано в Україні - на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі. Вартість квитків на них доходить до 4,5 тис. гривень.

Доповнення

Ще у 2017 році Мінкульт почав публікувати перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

Перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень Ради національної безпеки і оборони України, Служби безпеки України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.