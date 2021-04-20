Російський репер Моргенштерн заявив, що йому страшно їхати в Україну

Цитата

"Зараз ми взагалі не поїдемо, бо там починаються якісь штуки прикольні і, мабуть, знову будуть переноситися концерти, тому що більше половини артистів вже перенесли і особливо після історії з Одесою ... Мені правда страшно банально, не буду брехати, мені страшно", - сказав Моргенштерн.

Додамо

Поки офіційно концерти, заплановані на 3 червня в Києві, 4 червня - в Харкові і 6 червня - в Запоріжжі не скасовані і можна придбати квитки. Вартість квитків на них доходить до 4,5 тис. гривень.

Нагадаємо

Університет культури Поплавського розігрував в Інстаграмі безкоштовний квиток на концерт Моргенштерна. Для участі в конкурсі необхідно було підписатися на сторінку ВНЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У СБУ перевірили, чи можна пускати Моргенштерна в Україну

Ймовірно репера злякав інцидент в 2019 році, коли націоналісти принесли шини до одеського клубу, де він обматюкав траур за жертвами пожежі в коледжі.