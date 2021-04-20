Российский рэпер Моргенштерн заявил, что ему страшно ехать в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российский рэпер Моргенштерн заявил, что ему страшно ехать в Украину где в начале июня у него должны состояться концерты в Киеве, Харькове и Запорожье. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram, передает УНН.
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“Сейчас мы вообще не поедим, потому что там начинаются какие-то штуки прикольные и видимо опять будут переноситься концерты, потому что больше половины артистов уже перенесли и особенно после истории с Одессой... Мне правда страшно банально, не буду врать, мне страшно”, — сказал Моргенштерн.
Добавим
Пока официально концерты, запланированные на 3 июня в Киеве, 4 июня — в Харькове и 6 июня — в Запорожье не отменены и можно приобрести билеты. Стоимость билетов на них доходит до 4,5 тыс. гривен.
Напомним
Университет культуры Поплавского разыгрывал в Инстаграме бесплатный билет на концерт Моргенштерна. Для участия в конкурсе необходимо было подписаться на страницу ВУЗа.
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Возможно его испугал инцидент в 2019 году, когда националисты принесли шины к одесскому клубу, в котором рэпер Morgenshtern обматерил траур по жертвам пожара в колледже.