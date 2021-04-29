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Моргенштерна внесли в "черный список" российских гастролеров

Моргенштерна внесли в "черный список" российских гастролеров

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 апреля. УНН. Российского исполнителя Моргенштерна (Алишера Валеева) внесли в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Соответствующий список публикует Министерство культуры и информационной политики Украины, передает УНН.

Детали

Российский исполнитель Моргенштерн (Валеев Алишер Тагирович) внесен в "черный список" 29 апреля 2021 года под номером 25.

Всего в списке уже 181 человек.

К слову

20 апреля российский рэпер Моргенштерн заявил, что ему страшно ехать в Украину, где в начале июня у него должны состояться концерты в Киеве, Харькове и Запорожье.

Между тем его концерты запланированы в Украине - на 3 июня в Киеве, 4 июня - в Харькове и 6 июня - в Запорожье. Стоимость билетов на них доходит до 4,5 тыс. гривен.

Дополнение

Еще в 2017 году Минкульт начал публиковать перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины.

Перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

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