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В результате ДТП в Тунисе погибли по меньшей мере 12 человек

В результате ДТП в Тунисе погибли по меньшей мере 12 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 апреля. УНН. В тунисском городе Сиди-Бузид, в субботу в результате столкновения двух грузовых автомобилей, погибли по меньшей мере 12 человек, еще 21 человек получил ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Anadolu Agency.

«В результате ДТП, произошедшего в тунисском городе Сиди-Бузид в эту субботу, когда столкнулись 2 грузовика, умерли 12 человек, еще 21 человек получил ранения», - говорится в сообщении.

В пресс-службе Минздрава Туниса сообщили, что один из грузовиков перевозил около 30 человек.

В свою очередь, глава управления гражданской обороны в городе Мохамед аль-Джаве рассказал, что ДТП произошло из-за взрыва шины у одного из автомобилей. В результате этого, водитель повернул в противоположную сторону и столкнулся с другим грузовиком.

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Добавляется, что один из грузовиков перевозил женщин, работавших в сельской местности.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли и шесть пострадали в штате Колорадо в результате серьезной автоаварии, в которой столкнулись 28 автомобилей.

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