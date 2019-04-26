Недалеко від Денвера зіткнулися 28 машин
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Щонайменше чотири людини загинули і шість постраждали в штаті Колорадо в результаті серйозної автоаварії, в якій зіткнулися 28 автомобілів. Про це повідомляє УНН із посиланням на поліцейське управління міста Лейквуд на своїй сторінці в Twitter.
ДТП сталося в четвер недалеко від Денвера. Зіткнулися 24 легкових автомобіля і чотири вантажівки. На місці аварії розпочалася пожежа.
Влада продовжує уточнювати кількість загиблих і постраждалих. Поліція вважає, що відповідальність за подію несе водій однієї з вантажівок. Він затриманий.
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Нагадаємо, сьогодні в столиці на проспекті Науки водій Nissan збив 11-річну дівчинку, яка перебігала проїжджу частину. Дитину із травмами у важкому стані госпіталізували.