Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 105474 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 109639 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 112357 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 113329 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 141184 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 114958 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139969 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144944 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130342 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130370 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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7 марта, 12:17 • 102251 просмотра
Актуальное
Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин

Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин

Киев  •  УНН

 • 9784 просмотра

КИЕВ. 26 апреля. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли и шесть пострадали в штате Колорадо в результате серьезной автоаварии, в которой столкнулись 28 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицейское управление города Лейквуд на своей странице в Twitter.

ДТП произошло в четверг недалеко от Денвера. Столкнулись 24 легковых автомобиля и четыре грузовика. На месте аварии начался пожар.

Власть продолжает уточнять число погибших и пострадавших. Полиция считает, что ответственность за произошедшее несет водитель одного из грузовиков. Он задержан.

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Напомним, сегодня в столице на проспекте Науки водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть. Ребенка с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали.

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