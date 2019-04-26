Недалеко от Денвера столкнулись 28 машин
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. По меньшей мере четыре человека погибли и шесть пострадали в штате Колорадо в результате серьезной автоаварии, в которой столкнулись 28 автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на полицейское управление города Лейквуд на своей странице в Twitter.
ДТП произошло в четверг недалеко от Денвера. Столкнулись 24 легковых автомобиля и четыре грузовика. На месте аварии начался пожар.
Власть продолжает уточнять число погибших и пострадавших. Полиция считает, что ответственность за произошедшее несет водитель одного из грузовиков. Он задержан.
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Напомним, сегодня в столице на проспекте Науки водитель Nissan сбил 11-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть. Ребенка с травмами в тяжелом состоянии госпитализировали.